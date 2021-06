Final Fantasy Pixel Remaster : la sortie des épisodes 2D remastérisés se précise avec un nouveau trailer en fuite

L'E3 2021 nous a notamment permis de découvrir Final Fantasy Pixel Remaster, un concept tellement simple que nous nous demandons pourquoi il n'a pas eu lieu auparavant. Square Enix va en effet ressortir les versions originales des 6 premiers épisodes de la saga, dont seuls les remakes GBA et DS avaient été amenés sur ordinateurs personnels et mobiles. Pas de fioriture, ces versions 2D ultimes se contenteront de remastériser les pixels de l'époque pour qu'ils soient plus beaux sur nos écrans modernes.

L'éditeur doit visiblement nous en dire plus dans une présentation vidéo... car celle-ci a été malencontreusement diffusée en ligne avant d'être supprimée. Gematsu a pu la visionner et a même partagé la bande-annonce qui y était montrée, histoire de nous livrer quelques informations. L'ancien directeur de la série Hironobu Sakaguchi, l'actuel Yoshinori Kitase et le compositeur Nobuo Uematsu y sont présents pour évoquer des souvenirs liés à la franchise, et y déclarent que la spécialiste des pixels Kazuko Shibuya, présente sur les premiers volets, dirige ce nouveau projet.

Surtout, Final Fantasy Pixel Remaster verra les itérations qu'il contient sortir dans l'ordre sur iOS, Android et PC, à commencer par Final Fantasy en juillet 2021. S'en suivront Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI a des périodes encore inconnues, mais tout devrait s'enchaîner rapidement. À terme, Square Enix devrait proposer la collection Final Fantasy Pixel Remaster en achat direct et à prix réduit, mais là encore, nous n'avons pas d'information à ce sujet.

