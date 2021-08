Final Fantasy IV Pixel Remaster : une date de sortie pour le retour du RPG original sur PC, iOS et Android

Plutôt que de continuer à supporter les portages GBA et DS des premiers épisodes de la saga, Square Enix a décidé de proposer le projet Final Fantasy Pixel Remaster pour faire revivre les jeux originaux avec des graphismes au plus proche de ce qui se faisait à l'époque. Au grand dam des amateurs des remakes, plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été retirés de certaines plateformes depuis.



Final Fantasy, Final Fantasy II et Final Fantasy III sont déjà disponibles en version Pixel Remaster depuis juillet, place désormais à Final Fantasy IV, qui continuera à exister aux côtés de Final Fantasy IV (3D Remake), sans ses ajouts ni son extension stand-alone The Final Years. Sa date de sortie vient d'être fixée au 8 septembre sur PC via Steam, iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store, au prix conseillé de 17,99 €, ou 14,39 € avant le 23 septembre. Sur Steam, les précommandes sont récompensées par l'offre de deux fonds d'écran spéciaux et une bande originale numérique de trois chansons : The Red Wings (Timelapse Remix), Main Theme of Final Fantasy IV (Timelapse Remix) et Battle 2 (Timelapse Remix).

La version originale de Final Fantasy IV prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D ! Une version remodelée en 2D du quatrième opus de la célèbre franchise Final Fantasy ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée. Le royaume de Baron a déployé les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa mission, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime. Sa quête des cristaux entraînera Cécil à travers le continent, sous terre, au royaume des éons et même sur la lune. Faites équipe avec Kaïn le chevalier dragon, Rosa le mage blanc, Rydia l'invocatrice et bien d'autres talentueux alliés. Final Fantasy VI est le premier titre à utiliser le système d'ATB dynamique avec lequel le temps continue à défiler pendant les combats, donnant aux joueurs une sensation d'urgence haletante. Grâce au succès rencontré par le jeu, ce système révolutionnaire a par la suite été intégré à de nombreux autres titres de la franchise. Prenez part à l'histoire spectaculaire et aux combats dynamiques du quatrième opus de la franchise Final Fantasy ! CARACTÉRISTIQUES Graphismes pixels en 2D intégralement refaits, y compris les designs de personnages en pixel art emblématiques de Final Fantasy conçus par Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine et collaborateur actuel.

Magnifique bande originale réarrangée dans le respect du style de Final Fantasy sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Gameplay amélioré, y compris une interface modernisée, des options de combat automatique et plus !

Plongez-vous dans le monde du jeu avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations et le lecteur de musique. *Cette remastérisation est basée sur la version originale de Final Fantasy IV parue en 1991. Ses fonctionnalités et/ou son contenu peuvent différer des précédentes rééditions du jeu.

