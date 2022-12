Final Fantasy Pixel Remaster : des versions PS4 et Switch des premiers épisodes remastérisés en approche

Vous vous souvenez de l'initiative Final Fantasy Pixel Remaster ? Lors de l'E3 2021, Square Enix annonçait en effet que les six premiers épisodes de la saga allaient faire leur retour dans des versions remastérisées en 2D à destination de Steam sur PC, ainsi que des appareils sous iOS et Android. Il aura fallu attendre le début d'année pour que le dernier soit enfin disponible et les joueurs se demandaient évidemment si d'autres plateformes finiraient par y avoir droit. Après tout, l'éditeur aurait tort de s'en priver.

Eh bien, bonne nouvelle qui nous vient de l'ESRB, l'organisme de classification des jeux en Amérique du Nord. Les fiches de Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI arborent désormais toutes la mention de versions PS4 et Switch en plus du PC. Et pour bien vous en convaincre, il suffit de regarder sur Steam pour voir que les intitulés de la boutique de Valve ne mentionne pas le terme « Pixel Remaster ».

Bon, cela ne nous dit pas quand Square Enix annoncera ces portages sur les consoles de Sony et Nintendo, mais si jamais vous aviez prévu de craquer, il vaudrait peut-être mieux patienter encore un peu. Sur ces mêmes machines, c'est Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion qui va lui débarquer dès demain, vendu 59,99 € sur Amazon.