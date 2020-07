Rainbow Six Siege : une vidéo pour remercier les 60 millions de joueurs

Rainbow Six Siege est sorti le 1er décembre 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu de tir compétitif d'Ubisoft rencontre toujours un franc succès grâce à ses mises à jour régulières, introduisant de nouveaux Agents et de nouvelles cartes. Le studio a profité de l'Ubisoft Forward pour remercier les joueurs :

Car oui, Rainbow Six Siege compte désormais plus de 60 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles de salon, un énorme chiffre à relativiser, car le titre bénéficie régulièrement de périodes d'essai gratuites pour s'amuser le temps de quelques jours sans avoir à l'acheter, ce qui fait évidemment grimper les chiffres.

Quoi qu'il en soit, Rainbow Six Siege est là pour rester, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont même déjà prévues. Si vous n'avez jamais essayé le titre, vous pouvez l'acheter à 39,99 € sur Amazon.fr dans son Advanced Edition.