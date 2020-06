Rainbow Six Siege : l'Opération Steel Wave disponible avec une vidéo qui fait le point sur les nouveautés

Si vous êtes un habitué des serveurs de test de Rainbow Six Siege, vous pouvez bénéficier des nouveautés de l'Opération Steel Wave depuis maintenant presque un mois. Mais si vous êtes un joueur classique qui n'a pas envie d'expérimenter pour les autres, alors ce n'est qu'aujourd'hui que vous pouvez officiellement profiter des nouveautés de la Saison 2 de l'Année 5.

Et il y en a beaucoup, à commencer par les deux nouveaux Agents : Ace, assaillant venu de Norvège et Melusi, défenseur originaire d'Afrique du Sud. Ils sont accessibles dès maintenant pour les détenteurs du Year 5 Pass, et pourront être achetés contre de la Renommée ou des Crédits R6 à compter du 23 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Le patch introduit sinon un nouveau gadget pour les défenseurs, l'alarme de proximité, ainsi qu'une refonte de la carte Maison. À cela il faut ajouter une unification du MMR, un équilibrage du gameplay de Amaru et un Pack Élite à débloquer pour Echo.

Pour ce qui est du nouveau Battle Pass, Tour de Force, il ne sera lancé que le 29 juin. Vous pouvez lire ou relire le détail complet des nouveautés dans notre précédent article dédié.

