Rainbow Six Siege : détails et vidéos pour Ace, Melusi et les changements d'Opération Steel Wave

Cela faisait quelques jours que l'aura de l'Opération Steel Wave planait sur Rainbow Six Siege. Ubisoft devait nous en reparler davantage ce lundi, et c'est ce qu'il a fait, en déballant l'intégralité de ce qui nous attend avec la mise à jour.



Vous pourrez en apprendre plus sur Ace, un Assaillant capable de détruire un tas de surfaces avec son Aqua-Sapeur S.E.L.M.A.. Si vous optez pour la défenseuse Melusi, vous pourrez utiliser le Banshee, un gadget autonome qui étourdit un adversaire et le ralentit avec des ondes sonores. Le patch introduira sinon une refonte de la carte Maison, un nouveau gadget secondaire, l'alarme de proximité, un système de matchmaking amélioré, des modifications pour le gadget d'Amaru, de nouvelles skins d'armes et une skin élite pour Echo. Tous les détails sont disponibles ci-dessous.

Avec l'Aqua-Sapeur S.E.L.M.A., c'est l'eau qui prend le pouvoir. Ce gadget utilise la pression hydraulique pour briser les surfaces renforcées et destructibles. Le cylindre se colle là où Ace l'envoie et il se déploie. Il n'entraîne qu'une seule explosion au sol, au plafond ou sur une trappe, mais s'il se colle à un mur et qu'il dispose d'assez d'espace, le S.E.L.M.A. enchaîne jusqu'à trois séquences explosives. Chacune de ses explosions laisse un trou béant dans le mur, pour au final obtenir une brèche suffisamment grande pour qu'un agent puisse s'y engouffrer.

Le spécialiste Håvard « Ace » Haugland aime se retrouver sous le feu des projecteurs et il sait probablement jouer de son image mieux que quiconque. Malgré tout, son implication dans diverses opérations de sauvetage à travers le monde et ses nombreux faits d'armes sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes...

Vous vous déplacez au ralenti alors qu'il n'y a aucun barbelé ? Ne soyez pas trop surpris et tendez plutôt l'oreille... vous êtes probablement dans le champ d'action du Banshee ! Le son qu'il émet prévient Melusi de votre présence et son effet rend la fuite des plus compliquées.

Ce monde n'est jamais à court de guerres, mais la spécialiste Thandiwe « Melusi » Ndlovu a choisi l'une des plus importantes. La conservation est une forme d'art sous-estimée qui allie vigilance accrue et réflexes aiguisés. Elle demande beaucoup à ses partisans, mais Ndlovu est largement à la hauteur...

REFONTE DE CARTE : MAISON

Les travaux sur la carte Maison sont terminés et elle est fin prête à accueillir de nouveaux affrontements. Bien qu'on ait cherché à conserver au maximum le style « casual » du lieu, il a fallu procéder à certains changements pour assurer l'équilibrage.

On a commencé par revoir la taille de la bâtisse. Non seulement certaines pièces sont plus grandes qu'auparavant, mais on a également ajouté une nouvelle section à l'arrière, avec deux pièces à chaque étage et un escalier pour faire la connexion. Les joueurs vont pouvoir profiter d'un espace plus large et poser la bombe à deux nouveaux endroits, dans le salon TV et la salle de musique.

D'autres pièces ont subi des changements, et plus particulièrement trois d'entre elles. Le garage a été modifié, il n'y a désormais plus qu'une porte destructible, et on a ajouté une nouvelle barricade pour offrir une option supplémentaire, tout en rendant plus difficile le désamorçage. L'atelier s'est transformé en une jolie chambre avec un dressing. Et enfin, les lignes de vue ont été réduites du côté nord : la porte principale a été bloquée et la fenêtre remplacée par un couloir.

Vous remarquerez sûrement d'autres changements à mesure que vous découvrirez cette nouvelle version. Les sites de bombe du salon et de la salle de sport ont été déplacés vers la chambre principale et la chambre de garçon. La plupart des planchers sont désormais destructibles, ce qui renforce les options de jeu vertical. Certaines trappes ont également été ajoutées ou repositionnées. Pour résumer, on a appliqué notre vision compétitive en rendant la carte plus sûre, sans pour autant rogner sur le fun qu'elle procure.

MODIFICATIONS APPORTÉES À AMARU

Si Amaru est un agent habile et dynamique, elle n'est pas toujours aussi imprévisible qu'on le souhaiterait. Cette saison, grâce à quelques modifications, on espère lui donner les outils nécessaires pour qu'elle puisse remplir pleinement son rôle.

Ses animations de grappin et ses timings vont être plus fluides, mais le plus important, c'est qu'elle ne cassera plus les barricades qu'au moment où elle les franchira (son grappin brise toujours le verre des fenêtres à l'impact, en revanche). De même, elle n'aura plus besoin de casser une trappe avant de s'engager, tout se fera naturellement dans le feu de l'action.

GADGET SECONDAIRE : ALARME DE PROXIMITÉ

Notre nouveau gadget secondaire est enfin prêt à déferler sur le champ de bataille. Cet outil, qui se lance et se colle à n'importe quelle surface, va permettre aux patrouilleurs et aux défenseurs statiques de récolter des informations cruciales.

L'alarme de proximité est plutôt petite, ce qui permet de la placer à des endroits difficilement visibles des assaillants qui progressent vers l'objectif. C'est aussi ce qui facilite la tâche des défenseurs, qui peuvent profiter du chaos qui s'ensuit quand l'alarme retentit.

MMR UNIFIÉ ET RANG DE CHAMPION

Nous apportons une modification importante à notre système de classement de matchmaking (MMR). Afin d'empêcher les abus liés au changement de région, nous passons à un MMR unifié pour chaque sélection. En d'autres termes, vous aurez désormais le même MMR, quelle que soit la région où vous jouez. En revanche, votre classement de matchmaking reste séparé dans les différentes sélections.

Suite à cette modification, le rang de Champion devient mondial, ce qui rend la tâche de ceux qui visent ce rang encore plus difficile qu'auparavant. Nous voulons vraiment renforcer le sentiment qu'il ne suffit pas de bien jouer pour devenir Champion, c'est aussi une question de dévouement. Un minimum de 100 parties est donc requis pour atteindre ce rang, en plus de l'obligation d'avoir un MMR supérieur à 5 000.

PACK ÉLITE POUR ECHO

Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressembleraient les différents agents, dans un monde alternatif ? Ou dans le futur ? Est-ce qu'ils feraient encore partie de Rainbow ? Seraient-ils toujours du côté de la justice ?

L'ensemble d'élite pour Echo vous offre un aperçu d'un monde où il s'impose en héros, et où les criminels ne peuvent que s'incliner devant sa puissance. Cet ensemble comprend l'uniforme Tenkamusou, une animation de victoire, une skin de gadget pour ses drones Yokai, une skin d'arme pour le SUPERNOVA, le MP5SD, le P229 et le BEARING 9, ainsi que le pendentif chibi Echo élite.

DIMINUTION DU COÛT DE CERTAINS AGENTS

Quatre agents profitent d'une baisse de prix cette saison. Vous allez pouvoir obtenir Alibi et Maestro pour 15 000 points de Renommée ou 350 crédits R6, tandis que Nøkk et Warden vous coûteront 20 000 points de Renommée ou 480 crédits R6.

SKINS D'ARMES STEEL WAVE

Cette fois, nous vous proposons deux skins d'armes saisonnières pour donner plus de style à votre équipement.

Laissez la skin Sculpture sur bois vous plonger dans la bataille, avec son bois vieilli et ses symboles finement gravés.

Et prenez un grand bol d'air avec la skin Journée à la plage, qui rend les choses tout de suite plus légères.

Les skins d'armes saisonnières sont disponibles au lancement de la saison et ne peuvent être achetées qu'au cours de celle-ci. Une fois débloquées, elles peuvent être appliquées à toutes les armes disponibles.

ÉQUILIBRAGE DES AGENTS

CLASH

Le pistolet-mitrailleur de Clash utilise désormais le réticule triangulaire vert du viseur reflex au lieu d'un point rouge.

ECHO

L'effet de secousse de la caméra qui se produisait lorsque le Yokai étourdissait des ennemis a été supprimé.



Le mouvement du joueur n'a plus aucun effet sur la durée de l'étourdissement. Il dure désormais 10 secondes dans tous les cas et l'intensité de la perturbation visuelle reste inchangée pendant cet intervalle.



Bouclier déployable remplacé par des grenades à percussion.

FINKA

Les points de vie de base des coéquipiers réanimés par le shoot d'adrénaline de Finka passent de 5 à 30. Les joueurs blessés se relèvent désormais avec 50 points de vie (30 points de base + 20 provenant du shoot de Finka).

KAID

LFP586 rajouté à l'équipement en tant qu'arme secondaire.

KALI

Réduction du temps de déclenchement de la lance explosive LV, qui passe de 2,5 secondes à 1,5 seconde.



Amélioration du recul du CSRX 300 en réduisant le mouvement de l'arme vers le haut après chaque tir.



P22 Mk5 remplacé par le SPSMG9 dans l'équipement.

NOMAD

PR892 rajouté à l'équipement en tant qu'arme secondaire.

ORYX

Réduction des dégâts reçus après avoir sprinté à travers un mur, qui passent de 10 à 5.



Caméra blindée remplacée par le nouveau gadget secondaire Alarme de proximité.



Option « poignée inclinée » rajoutée au MP5 d’Oryx.

ELA, ZOFIA

Suppression de la modification de la sensibilité de la souris provoquée par l'effet d'étourdissement des gadgets des sœurs Bosak.

YING

Réduction du nombre de charges Candela, qui passent de 4 à 3. - Changement appliqué sur PC le 30-04-2020.

AJUSTEMENTS ET AMÉLIORATIONS

ÉQUILIBRAGE DU JEU

Nouveau type de balles pour l'ACS12

Un bug permettait à l'ACS12 d'infliger énormément de dégâts trop rapidement. Nous avons rajouté un nouveau type de balle (« slug ») pour cette arme, qui devrait permettre de mieux contrôler les dégâts et de nous rapprocher du modèle que nous voulions créer au départ. Ce nouveau type de munitions sera d'abord disponible sur le serveur de test PC. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours !

CONFORT DE JEU

Mise à jour des guides de sélection

Nous avons amélioré les guides de sélection. Le guide Classé prendra désormais en compte la saison en cours. Vous pourrez toujours y consulter tous les pendentifs obtenus en match classé ainsi que votre rang le plus élevé des 3 dernières saisons.

De plus, la rotation des cartes en match classé et en Partie rapide changera désormais trois fois par saison, et la sélection de cartes en cours s'affichera sur les guides de sélection.

Doublages

Les doublages pour les nouveaux agents Ace et Melusi ne seront pas disponibles en français et en russe au début de la saison. Vous entendrez les voix anglaises, même si vos paramètres audio sont définis sur français ou russe. Le jeu sera mis à jour prochainement avec les voix localisées. En attendant, vous pouvez activer les sous-titres pour Ace et Melusi.

Les voix japonaises de Frost et Capitao ont été mises à jour pour mieux correspondre à celles des autres agents.

SANTÉ DU JEU

Annulation de match

L'annulation de match est une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs d'annuler leur match classé en cours lorsque la taille des équipes est déséquilibrée au début du match (par exemple, si des joueurs se déconnectent avant la première manche, ou si un salon est créé avec moins de 10 joueurs). L'équipe ayant des joueurs manquants pourra voter pour l'annulation du match pendant la phase de préparation. Le match sera annulé si une majorité des joueurs le souhaite. Un match annulé ne comptera pas comme une défaite et n'aura aucun impact sur votre MMR.

Les joueurs qui abandonneront un match classé en cours seront toujours pénalisés par des sanctions qui augmenteront progressivement.

Vous serez également pénalisé si vous quittez le match alors que le vote d'annulation est activé et que l'annulation n'a pas encore été validée. Les joueurs doivent rester dans le match jusqu'à que le vote d'annulation soit validé et que le match soit annulé.

La fonctionnalité d'annulation de match sera d'abord mise en place sur le serveur de test de la saison et sera disponible plus tard dans la saison sur toutes les plateformes.

Changements concernant le niveau d'habilitation en Classé et les prérequis du rang de Champion

Le niveau d'habilitation en Classé passe de 30 à 50.

Pour atteindre le rang de Champion, les joueurs doivent désormais avoir un MMR égal à 5000 et avoir joué au moins 100 matchs classés pendant la saison en cours.

Comme nous l'avons expliqué dans notre article portant sur les principaux problèmes du jeu, l'objectif de ces changements est de réduire la présence de tricheurs en match classé. L'augmentation des prérequis pour le niveau d'habilitation en Classé et la limite de niveau et d'EXP en PvE nous permettent d'empêcher les tricheurs d'accéder au match classé. Les nouveaux prérequis pour atteindre le rang de Champion nous aideront également à atteindre ce but, en empêchant les tricheurs d'accéder illicitement aux classements.

Mise à jour du test de performance

Nous avons amélioré l'outil de test de performance afin de mettre à disposition des comptes rendus détaillés sur le matériel et les paramètres graphiques du joueur. Veuillez noter que les valeurs indiquées peuvent être différentes des précédentes, le test étant désormais réalisé sur la carte Oregon et non sur la carte Maison.