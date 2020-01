Rainbow Six Siege : premier Battle Pass, nouvelle carte et accès à tous les Opérateurs pour l'évènement Road to S.I.

La première saison de l'Année 5 de Rainbow Six Siege n'a pas encore été officialisée, mais Ubisoft a prévu une belle initiative pour occuper la communauté pendant quelques semaines.



Il s'agit d'un évènement temporaire baptisé Road to S.I., qui durera jusqu'à la fin du Six Invitational 2020 le 16 février prochain. Il ne sera accessible que les week-ends, au sens large, à savoir du jeudi au dimanche, à compter de cette semaine. Mais que nous propose-t-il ? Tout simplement de l'action nerveuse sur une map exclusive, Le Stade, où tous les Opérateurs sont jouables, même si nous ne les avons pas débloqués.



Harry a rassemblé les meilleurs agents du monde, et ils sont prêts à faire leurs preuves dans le Stade. Durant 5 week-ends, rejoignez l'action en jouant à l'événement Road to Six Invitational 2020. Sur une toute nouvelle carte équipée de murs en verre blindé qui créent de nouvelles situations tactiques, vous aurez accès à de nouveaux Agents, quels que soient ceux que vous avez débloqués. De plus, six d'entre eux ont été équipés de tenues spécifiques à l'événement, donc si vous voyez Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge ou Thermite dans une partie, ceux-ci seront parés de leurs tenues sportives exclusives.

Ubisoft en profite pour lancer le premier vrai Battle Pass de l'histoire de Rainbow Six Siege : au programme, 35 échelons à gravir, autant d'objets exclusifs à débloquer pour les acheteurs de la voie Premium à 1 200 Crédits R6, et quelques éléments gratuits à obtenir pour tout le monde. Pour 2 400 Crédits R6, vous obtiendrez directement les uniformes complets de Caveira et Hibana, et tous les détenteurs du Year 4 Pass ont droit à un bonus de 30 % de bravoure et une réduction de 30 % sur les DLC.