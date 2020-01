Rainbow Six Siege : le Year 5 Pass en fuite, le nombre de nouveaux Opérateurs confirmé

Grâce à sa forte présence sur la scène eSport et sa communauté investie, Rainbow Six Siege est parti pour durer. 2020 sera sa première année sans ses créateurs originaux, mais le navire est toujours entre de bonnes mains.

Les joueurs attendent désormais les premières nouveautés de l'Année 5, et ce n'est pas par le biais d'Ubisoft que les informations sont arrivées, mais grâce aux joueurs qui ont découvert un descriptif du Year 5 Pass dans le code du jeu. Au programme, un accès direct et avec sept jours de primeur sur les cinq Opérateurs de 2020, des objets de personnalisation exclusifs, 10 % de réduction sur les achats avec de la Renommée et des Crédits R6, un boost de Renommée de 5 %, un boost de 0,3 % sur l'Alpha Pack, 30 % de réduction sur l'achat des Battle Pass et 30 % de Points de Combat bonus. Tous les avantages sont valables jusqu'au 31 janvier 2021, pour un prix encore non exprimé.



Au-delà du descriptif, la grande nouvelle, c'est donc que cinq personnages additionnels seront proposés au fil des quatre saisons, contre huit l'année passée. Il ne s'agira forcément pas des seules nouveautés, des cartes et refontes de maps étant forcément au programme, tout comme des ajustements et innovations dans le gameplay.

Quant à savoir quand nous en saurons plus sur la Saison 1 de l'Année 5, cela devrait logiquement se faire pendant ou en amont du premier gros évènement eSport de l'année. Le Six Invitational aura lieu à Montréal du 7 au 14 février, et Ubisoft commence à teaser la sauterie avec une cinématique de haute volée, mettant en scène Harry et les agents, prêts pour la bagarre.