Rainbow Six Siege : les directeurs de développement quittent le jeu pour travailler sur d'autres projets Ubisoft

Rainbow Six Siege a fêté ce mois-ci ses quatre ans, et pourtant, il est toujours extrêmement suivi par sa communauté et ses développeurs. La belle histoire du jeu multijoueur ne va pas s'arrêter là, mais elle va se faire sans les têtes pensantes à l'origine du projet.

L'équipe vient d'annoncer que le directeur créatif Xavier Marquis, le directeur de la série Alexandre Rémy et « quelques autres de la core team quittent Rainbow Six Siege pour se consacrer à d'autres projets Ubisoft ». L'idée est sûrement d'utiliser ces talents d'Ubisoft Montréal pour concevoir des jeux inédits, et peut-être renforcer les effectifs de Rainbow Six Quarantine, dont la date de sortie est désormais incertaine.

Rainbow Six Siege ne sera pas lâché pour autant, loin de là, le producteur Leroy Athanassoff reprenant la tête du développement avec d'autres créateurs présents depuis des années. Ils auront à charge d'insuffler un vent nouveau dans le titre, avec des « fonctionnalités inclusives » et du contenu qui serviront l'ensemble de la communauté. Avec plus de 50 millions de joueurs potentiels, l'affaire ne sera pas mince.

