Rainbow Six Siege X : une nouvelle ère se profile pour le FPS tactique d'Ubisoft

Depuis la fin des années 90, Ubisoft a sorti une dizaine de jeux estampillés Rainbow Six, dont les deux appréciés R6 Vegas. Hélas, Rainbow Six: Patriots n'a jamais vu le jour et les amateurs de projets solos n'ont jamais revu la couleur d'une expérience dans le genre. À la place, l'éditeur a sorti en 2015 Rainbow Six Siege, désormais bien ancré dans le paysage vidéoludique moderne, mais dont le lancement était mitigé. Ce n'est qu'en devenant un véritable jeu service qu'il s'est bonifié pour devenir un shooter tactique fortement apprécié, même si tout n'a pas plu ces dernières années. Il a même eu droit au spin-off Extraction, qui n'a pas eu le même succès malgré des prémices originales pour la série et dont le développement a été stoppé. En amont du Six Invitational 2025 qui a eu lieu ce week-end, la rumeur dans la communauté voulait qu'un « Rainbow Six Siege 2 » y soit annoncé, appelé Siege X en interne. Il y avait bien du vrai dans le lot, mais aussi pas mal de confusion, car Rainbow Six Siege X ne sera pas un jeu inédit, mais la prochaine évolution de l'écosystème actuel.

Rainbow Six Siege « n'est pas Siege 2 et n'est pas seulement une autre mise à jour », étant qualifié d'évolution majeure des fondations de l'actuel FPS afin qu'il reste le « meilleur jeu de tir tactique à la première personne ». Il y aura donc une refonte graphique et audio majeure, le gameplay sera raffiné et de nouvelles manières d'apprécier le jeu vont être proposées. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous le jeudi 13 mars 2025 à 18h00 pour un showcase spécial depuis Atlanta qui devrait durer trois heures, rien que ça. Après tout, R6SX est pensé pour durer dix années supplémentaires.

Le teaser pour nous faire patienter a de quoi rappeler quelques souvenirs avec notamment la présence d'un hélicoptère comme lors de la révélation du jeu en 2014, de la course murale (les fans de Titanfall 2 apprécieront) et des explosions.

Vous pouvez vous procurer Rainbow Six Siege chez Gamesplanet au prix de 17,99 €.