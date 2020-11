Rainbow Six Siege : Aruni et la nouvelle version de la map Gratte-Ciel présentées dans un trailer de gameplay

Pour la Saison 4 de son Année 5, déjà, Rainbow Six Siege nous prépare un programme dont il a le secret. Il nous a pleinement dit ce qu'apporterait son Opération Neon Dawn à l'occasion d'un programme diffusé ce dimanche, avec en première ligne la révélation du nouveau personnage jouable, Aruni.

Cette Défenseuse équipée d'une SMG P10 Roni, un fusil d'assaut MK14 EBR, d'un pistolet PRB92, de fils barbelés et d'alarmes de proximité, manie surtout les lasers comme personne. Elle peut ainsi poser ces pièges mortels sur des murs ou des portails ouverts, qui ne laissent pas passer les drones et projectiles utilitaires, et encore moins les joueurs. La Saison 4 de l'Année 5 sera également l'occasion de proposer une refonte de Gratte-Ciel, avec moins de balcons et un intérieur retravaillé. À part ça, Hibana peut paramétrer son arme spéciale pour lancer 2, 4 ou 6 plombs explosifs, les drones Yokai d'Echo sont toujours visibles, et le gadget ADS de Jäger devra désormais se recharger entre chaque utilisation.

Opération Neon Dawn sera jouable dès ce 9 novembre sur les serveurs de test PC, puis disponible dans quelques semaines pour tout le monde sur PC, PS4, Xbox One, et donc bientôt sur PS5, Xbox Series X et S. Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Advanced Edition est actuellement vendu 33,10 € sur Amazon.fr.

