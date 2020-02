Rainbow Six Siege : Opérateurs inédits, modes Arcade, refonte de cartes et du gameplay, les nouveautés des Années 5 et 6 en détail

Au terme d'une semaine de Six Invitational 2020 à Montréal, c'est Spacestation Gaming qui a remporté une finale serrée, trois manches à deux, contre Ninjas in Pyjamas. Les développeurs ont comme prévu détaillé l'imminente Opération Void Edge avec une refonte d'Oregon et les agents Iana et Oryx, mais aussi de sets Elite de boxeuse Caveira et de Lara Croft pour Ash. La Saison 1 sera même l'occasion d'introduire une première sélection Arcade, un mode temporaire accessible pendant quatre jours : le premier est Golden Gun, inspiré de GoldenEye 007, où tous les joueurs sont équipés d'un Desert Eagle doré qui tue en un coup, mais doit être rechargé à chaque tir.

Ils en ont profité pour parler du contenu à venir pour l'Année 5, mais aussi pour l'Année 6, un planning sur deux ans ayant été mis en place avec les anciens directeurs du projet. Déjà, pour la Saison 2 de l'Année 5, attendez-vous à deux Opérateurs, un Sud-Africain et un Norvégien, une version revisitée de la carte Maison, une playlist Arcade, un évènement et un Battle Pass, ces trois derniers éléments devenant des constantes pour l'ensemble des Opérations à venir. En Saison 3, il y aura un personnage d'origine inconnue et une refonte de Gratte-Ciel, et à la fin 2020, la Saison 4 introduira un agent thaïlandais. Tout au long de l'année, il y aura sinon de nouvelles manières de découvrir le passé des héros, avec par exemple des courts-métrages d'animation. Vous pouvez d'ailleurs déjà profiter de la cinématique Le Tournoi des Champions qui clôture l'évènement Road to S.I.

L'Année 6 sera tout aussi costaud, avec un nouvel Opérateur et un Battle Pass au début de chaque saison, et pour chacune d'entre elles, un mode Arcade plus présent, un évènement et l'ajustement d'une map. Mieux, c'est en 2021 qu'il y aura le plus d'ajustements en termes de gameplay, et Ubisoft les livrera régulièrement via des patchs, et pas seulement au lancement des Opérations. Toujours dans l'objectif de faire durer Rainbow Six Siege et de viser les cent personnages jouables (une cinquantaine étant accessibles actuellement), plusieurs équilibrages sont prévus, mais le plus gros dossier concernera Tachanka, qui sera majoritairement repensé en 2020.

Des améliorations vont aussi se faire avec le temps : apport d'outils de communication et de repérage notamment pour les attaquants lors de la phase de préparation, ainsi que nouveaux gadgets génériques utilisables par la grande majorité des agents sont au programme. Toujours dans le cadre de l'Année 5, Rainbow Six Siege ajoutera un ban veto permettant d'avoir plus d'influence sur la map jouée en partie suivante, et pour une période indéterminée, les développeurs introduiront un système de réputation avec des bonus et des malus suivant le comportement des joueurs en ligne.

Si vous faites partie des nombreux adeptes de Rainbow Six Siege, vous n'allez pas vous ennuyer ces deux prochaines années, et à priori pas les suivantes non plus.