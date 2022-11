Rainbow Six Siege : un pack NieR Replicant confirmé, le contenu de l'Opération Solar Raid teasé et l'agente Solis en fuite

Nous avions laissé Rainbow Six Siege avec l'Opération Brutal Swarm cet été, mais il s'apprête logiquement à enchaîner avec la Saison 4 de son Année 7. Elle s'appellera Opération Solar Raid, sera présentée le 21 novembre à 21h30 en marge du Six Major de Jönköping en Suède et son contenu commence déjà à être teasé.

A brand new map is coming to Operation Solar Raid! Discover more about this off-coast location during the Full Season Reveal. Watch live Monday, November 21st at 12:30PM PT/9:30PM CET at https://t.co/vzSyym99OI ! pic.twitter.com/qSjMSbsK4J

Conformément à la roadmap fixée au début de l'année, elle amènera enfin le cross-play entre joueurs PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, là où il n'était disponible qu'entre ceux d'une même marque. La cross-progression sera elle carrément partagée pour tous les comptes, PC comme consoles (et Stadia pour le temps qu'il lui reste à vivre). Elle ajoutera aussi un mode Ranked 2.0, pour les adeptes des parties classées.

Côté contenu, l'agent colombien promis n'a pas été officiellement dévoilé, mais il s'agira d'un Défenseur. Comme toujours, les leaks ont cependant vendu la mèche, et il devrait se nommer Solis, une agente armée d'un Spec-IO Electro Sensor pouvant détecter et marquer les gadgets électroniques ennemis. Nous aurons aussi droit à une nouvelle map, Nighthaven Labs. Les adeptes de skins pourront eux s'acheter un Maverick Replicant Bundle inspiré avec une skin du héros de NieR Replicant, une énième collaboration de la part de la licence de Square Enix qui devrait donner lieu à d'autres surprises qui seront révélées lundi prochain.

L'opération Solar Raid sera l'une de nos plus grandes saisons avec de nouvelles cartes, mises à jour, fonctionnalités et un nouveau défenseur en provenance de Colombie. Plus d'informations sur elle seront disponibles très prochainement ; les assaillants devront faire très attention à leurs gadgets électroniques lorsqu'elle sera de la partie.

NOUVELLE CARTE : LABO DE NIGHTHAVEN

Commençons par la nouvelle carte, Labo de Nighthaven. Compétitive dès le départ, cette carte intègre de nouvelles configurations inédites. La carte de cette saison reprend des éléments de l'histoire de Nighthaven déjà établis, notamment son QG et les laboratoires de R&D où sa technologie est développée. Venez assister à la révélation du lundi 21 novembre pour découvrir les autres éléments passionnants de la carte de cette saison.

CLASSÉ 2.0

Cette saison apporte également de grands changements dans le système de classement avec Classé 2.0. Nous avons ajouté un nouveau rang, ainsi que des changements dans la progression. Les changements de Classé 2.0 sont destinés à instaurer un véritable système de progression tout en offrant aux joueurs une nouvelle expérience de matchmaking. Retrouvez plus d'infos lors de la révélation.

CROSS-PLAY ET CROSS-PROGRESSION

L'opération Solar Raid inaugure le cross-play et la cross-progression pour des matchs entre toutes les consoles ainsi qu'entre PC et plateformes de streaming. Cette fonctionnalité permettra également d'unifier la progression et les inventaires, vous permettant de partager votre progression, devises du jeu et objets sur toutes les plateformes. Nous annoncerons tous les détails lors de la révélation.

AFFICHAGE DU SCORE DE RÉPUTATION (BÊTA)

Comme annoncé, lors du lancement de l'opération Solar Raid, le Système de réputation recevra une importante mise à jour. Pour la première fois, les joueurs pourront voir leur Rang de réputation et obtenir plus d'informations sur les pénalités actives appliquées à leurs comptes. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité est en version bêta, ce qui signifie qu'il n'y aura pas encore de pénalités ou de bonus accordés en fonction de votre rang. L'activation des effets et les modificateurs interviendront ultérieurement. Plus d'informations à ce sujet, ainsi que d'autres mises à jour concernant la lutte contre les comportements toxiques, seront rendues publiques lors de la révélation du lundi 21 novembre.

MISE À JOUR DU BATTLE PASS

Le Battle Pass évolue et devient plus tactique avec un nouveau système de progression pour offrir plus de choix. Cela permettra aux joueurs d'avoir une approche personnalisée et de choisir comment progresser. Venez assister à la révélation du lundi 21 novembre pour connaître tous les détails.

MISE À JOUR DE CONFORT DES JOUEURS

Des options de manette avancées seront également disponibles pour les joueurs sur console, leur permettant de personnaliser les commandes de visée de leur joystick de champ de vision. D'autres mises à jour seront révélées le lundi 21 novembre.

Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg ! L'opération Solar Raid sera complétée par de nombreuses mises à jour et surprises, le tout révélé le lundi 21 novembre à 12h30 PST / 15h30 EST / 21h30 CET sur YouTube et Twitch. Venez découvrir ce qui vous attend et obtenir un pack exclusif contenant un pendentif, un équipement de tête et un uniforme, qui sera présenté pendant la diffusion. Faites partie des premiers à découvrir les éléments passionnants qui vous attendent pour la saison à venir.