Rainbow Six Siege : un teaser pour l'Opération Brutal Swarm et le nouvel Agent GRIM

Il n'y a pas beaucoup de suspense autour de ce qu'apportera la Saison 3 de l'Année 7 de Rainbow Six Siege. Ubisoft a été clair sur son contenu dès le début de l'année en annonçant qu'elle introduirait un Agent de Singapour, une carte compétitive basée dans son pays, un évènement spécial et un Mode Arcade, une révision 2.0 du mode Jeu Classé, de nouvelles modalités de protection des joueurs et plus encore.

Elle sera présentée en détails ce 21 août à l'occasion de la finale du Six Major de Berlin, mais un premier teaser vient de confirmer son nom et le personnage qu'elle introduira. Nous aurons donc affaire à l'Opération Brutal Swarm et à l'Attaquant GRIM. Cela vient corroborer des leaks des informateurs Zer0Bytes et Lungu, qui annonçaient dès juillet que GRIM manierait un Kawan Hive Launcher qui déploie des nanobots marquant la position des adversaires traversant la zone où ils sont positionnés, un fusil d'assaut SG 552 Commando, un fusil à pompe SG-CQB, un pistolet P9, du C4 et une charge de brèche.

Pour les retardataires, Rainbow Six Siege est disponible à partir de 14,89 € sur Amazon.fr.