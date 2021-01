Ghost Recon Breakpoint : l'évènement Opération Amber Sky en cross-over avec Rainbow Six Siege fuite avec un teaser

Malgré des débuts difficiles, Ghost Recon Breakpoint a eu droit à plusieurs extensions et mises à jour majeures depuis son lancement en juillet 2019. Ubisoft a rassuré la communauté en annonçant que le contenu additionnel ne s'arrêterait pas avec l'Année 1, annonçant au passage un « évènement cross-over gratuit de premier ordre pour début 2021 ». Et c'est celui-là qui fait parler de lui aujourd'hui.

Il s'agit encore une fois d'une collaboration avec un autre jeu de l'éditeur, l'inévitable Rainbow Six Siege : les univers des deux franchises se sont pour rappel déjà croisés dans Ghost Recon Wildlands en 2018. L'évènement live s'appellera Opération Amber Sky, et mettra en scène les agents Ash, Finka et Thatcher dans ce qui devrait être un mode limité sur fond de gaz Amber Ruin disponible à partir du 21 janvier 2021. Les informations sont maigres, et pour causes : nous n'avons pour le moment droit qu'à un teaser, et celui-ci a fuité un peu trop tôt à cause d'une mauvaise manipulation l'ayant rendu publique avant sa révélation officielle à 18h00 aujourd'hui.

Nous mettrons à jour cet article si davantage de détails sont donnés à cette heure-là. En attendant, Ghost Recon Breakpoint - Édition Gold est disponible à partir de 29,90 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Ghost Recon Breakpoint : un point sur la résolution et le framerate des versions PS5, Xbox Series X et S