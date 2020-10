Ghost Recon Breakpoint : bonne nouvelle, d'autres mises à jour et DLC sont prévus

Malgré des débuts difficiles, Ghost Recon Breakpoint a su fidéliser une communauté autour de lui, et a pu aller au bout de son contenu supplémentaire de l'Année 1. L'Épisode 3 et l'extension Red Patriots ont en effet été publiés comme il se devait le mois dernier, pour le plus grand bonheur des fans.

Ubisoft a une bonne nouvelle pour ces derniers : il y aura d'autres DLC gratuits dans les mois à venir ! Attendez-vous à une mise à jour 3.0.3 vers novembre-décembre avec des fonctionnalités inédites et des améliorations, et surtout à un patch 3.1 en janvier-février 2021, qui apportera aussi des fonctionnalités originales et surtout un évènement en cross-over avec une autre licence. Au-delà, c'est l'inconnu, mais nous ne sommes pas à l'abri d'autres surprises.

Salut les Ghosts, Avec la sortie de l'Épisode 3 : Red Patriot et de la classe Éclaireur, nous avons livré l'intégralité du contenu du Pass Année 1. Devant les nombreuses questions que nous avons reçues sur l'avenir de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, nous tenons à faire un point sur ce que nous vous réservons. Depuis la sortie du jeu, notre priorité a été de répondre aux retours de la communauté. Grâce à vous, notre équipe a pu concevoir dix mises à jour du titre, sorties au cours des douze derniers mois. Celles-ci vont d'un enrichissement des options de personnalisation avec l'expérience Ghost, à plus de prépondérance des aspects tactiques qui font la force des Ghost Recon, sans oublier deux aventures narratives de longue haleine. Nous espérons que l'expérience actuelle vous plaît. Nous avons le plaisir d'annoncer que des contenus gratuits sont en préparation pour les prochains mois ! D'ici quelques semaines, nous mettrons en ligne une autre mise à jour qui contiendra de nouvelles fonctions et améliorations de l'expérience Ghost, de nouveaux objets et plus encore. Nous préparons par ailleurs un évènement cross-over gratuit de premier ordre pour début 2021. Nous aurons très bientôt plus d'informations à vous communiquer sur la prochaine mise à jour. Restez à l'écoute, les Ghosts !

