Rainbow Six Siege : un teaser en fuite pour Ace et Melusi d'Opération Steel Wave

Le suspense est maigre sur le contenu de la Saison 2 de l'Année 5 de Rainbow Six Siege. Ubisoft a déjà fait le point ce ce qui arrive en 2020, et l'Opération Steel Wave apportera donc deux Opérateurs, un Sud-Africain et un Norvégien, une version revisitée de la carte Maison, une playlist Arcade, un évènement et un Battle Pass.

Le mystère restait cependant entier autour du gros morceau, à savoir les deux personnages originaux. Un premier visuel nous laissait deviner leur ombre, mais pas plus. Une fois encore, Ubisoft n'aura pas tenu jusqu'au moment escompté, car un teaser vidéo vient de fuiter et nous révèle leur apparence et leur identité.



Le Norvégien s'appelle donc Ace, et est un Attaquant remarquable à sa lampe frontale. La Défenseur sud-africaine s'appelle elle Melusi, et semble avoir une passion pour la grimpette et le camouflage. Leurs compétences spéciales ne sont pour le moment pas mises en avant, mais la séquence se termine sur un rendez-vous : la présentation complète sera faite ce lundi 18 mai à 18h00 sur YouTube et les réseaux sociaux.