Rainbow Six Siege : direction l'Opération Steel Wave pour la Saison 2 de l'Année 5

Les joueurs de Rainbow Six Siege s'amusent en ce moment avec l'évènement limité The Grand Larceny, mais Ubisoft a déjà les yeux rivés vers l'avenir. Il avait été dit que les mises à jour pourraient être retardées à cause du COVID-19, mais la prochaine extension est toujours dans les rails pour sortir avant la fin du trimestre.

Nous connaissons maintenant le nom de la Saison 2 de l'Année 5, qui sera baptisée Opération Steel Wave. Un seul visuel a été dévoilé pour le moment, avec deux personnages dont les ombres se laissent deviner au travers d'un halo de lumière. Pour le contenu, il n'y aura pas trop de surprise : il avait déjà été confirmé que nous aurions droit à deux Opérateurs, un Sud-Africain et un Norvégien, une version revisitée de la carte Maison, une playlist Arcade, un évènement et un Battle Pass.

Le mystère réside donc principalement sur l'apparence et les compétences des nouveaux personnages, mais Ubisoft devrait nous en dire plus dans les jours qui viennent.



