Rainbow Six Siege : des braquages vintages avec l'évènement limité The Grand Larceny

Rainbow Six Siege va sévir au moins jusqu'en 2021, alors que les développeurs ont un calendrier riche pour faire vivre la communauté. Elle va avoir de quoi se faire plaisir ces prochains jours avec un nouveau mode limité, The Grand Larceny.

Du 5 au 19 mai, vous allez pouvoir vous rendre dans une version vintage d'Hereford pour tenter d'ouvrir des coffres en tant qu'assaillants, ou au contraire empêcher leur accès si vous êtes un défenseur. Pas moins de 31 éléments cosmétiques rappelant l'ère de la Prohibition peuvent être débloqués à cette occasion, dont des skins de Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai et Warden.

Rainbow Six Siege 23,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 23,49€. Deux groupes s'affrontent dans un lieu familier. De multiples coups de feu retentissent à travers les couloirs du Quartier Général. Le butin à gagner est très intéressant et ces agents ne reculeront devant rien pour mettre la main dessus. Parviendrez-vous à ressortir riche et vivant ou tomberez-vous au combat ? Pendant deux semaines à partir du 5 mai, récupérez ce qui vous revient de droit dans l'évènement Grand Larceny ! AGENTS DISPONIBLES La plupart des agents seront débloqués pour cet évènement, à quelques exceptions près pour des raisons d'équilibre du gameplay. Ils seront armés d'un seul fusil à pompe, personnalisé avec la skin de l'évènement disponible dans la collection Grand Larceny et dans le pack Richesses flamboyantes. RÈGLES DE L'ÉVÈNEMENT Le mode de jeu Butin volé est différent de nos modes classiques. Il n'y a aucun otage à libérer, aucune zone à sécuriser, aucune bombe à désamorcer. On a retiré la phase de préparation et les drones des assaillants. En revanche, on a disséminé des coffres-forts dans une version modifiée de la carte Hereford. Les défenseurs doivent les protéger à tout prix en essayant d'éliminer leurs adversaires.

Les assaillants, à l'inverse, doivent en ouvrir un certain nombre ou éliminer tous les défenseurs.

Attention, tous les joueurs savent où se situent les coffres-forts et la majeure partie des sols ne sont plus renforcés par des poutres métalliques. Alors, faites-vous plaisir avec vos fusils à pompe et explorez toutes vos options destructrices ! LA COLLECTION L'évènement Grand Larceny propose une collection de 31 éléments, dont des personnalisations exclusives pour Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai et Warden. Ces objets de style antique sont les mêmes que ceux qui sont disponibles dans le jeu si vous choisissez ces agents pour disputer cet évènement. Le pack Grand Larceny peut être débloqué en réussissant des défis d'évènement spéciaux ou acheté pour 300 crédits R6 ou 12 500 points de Renommée dans la section Packs de l'écran d'accueil. Le pack Richesses flamboyantes, qui contient la skin d'arme Art déco et le pendentif Six stylisé, est également disponible pendant la durée de l'évènement.

Pour les abonnés PlayStation Now, Rainbow Six Siege est disponible via le service depuis aujourd'hui.

