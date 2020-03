Rainbow Six Siege : les mises à jour retardées à cause du COVID-19

La pandémie de coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement oblige nombreux professionnels à revoir leurs méthodes de fonctionnement, et cela concerne bien sûr le monde du jeu vidéo. De nombreux développeurs sont ainsi passés en télétravail, à l'instar d'Ubisoft. L'équipe en charge de Rainbow Six Siege a tenu à rassurer les joueurs, mais prévient que le planning sera modifié dans les prochaines semaines.

A message from the Rainbow Six Siege team: pic.twitter.com/VltKGPxvVB — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) March 18, 2020

Bien que l'expérience de jeu au jour le jour restera inchangée sur Rainbow Six Siege, nous prévoyons que des correctifs plus petits seront supprimés à court terme. Cela n'affectera pas le contenu à venir prêt à être publié dans la mise à jour actuelle. Cependant, nous évaluons l'impact sur les futures versions de contenu prévues et nous tiendrons la communauté au courant de tout changement dans les délais qui pourrait se produire.

Comme l'a expliqué le développeur sur les réseaux sociaux, Rainbow Six Siege est évidemment toujours jouable, et il a eu le droit à une petite mise à jour de maintenance en cette fin de semaine, qui était prévue depuis un moment. Cependant, les prochains correctifs vont avoir du retard, le télétravail entravant un peu les possibilités des développeurs, mais aucun souci majeur ne devrait être à déplorer dans les prochaines semaines.

Les fans les plus impatients vont quand même devoir prendre leur mal en patience concernant l'arrivée de grosses nouveautés. Pour rappel, Rainbow Six Siege est actuellement dans son Année 5, et Ubisoft a prévu de belles choses pour l'avenir de son FPS compétitif.

Lire aussi : Rainbow Six Siege : l'Opération Void Edge lancée en vidéo, avec une grosse mise à jour en prime