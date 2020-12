Rainbow Six Siege : Aruni et les améliorations PS5/Xbox Series X et S disponibles avec la mise à jour de l'Opération Neon Dawn

L'Opération Neon Dawn est disponible sur les serveurs de test depuis quelques semaines maintenant, mais elle n'a été officiellement lancée sur PC, PS4 et Xbox One que ce 2 décembre 2020. Elle apporte comme prévu le personnage d'Aruni, la refonte de la carte Gratte-Ciel, du contenu inédit et des changements pour certains combattants, dont vous pouvez découvrir la liste ci-dessous. Une bande-annonce animée est d'ailleurs venue célébrer le lancement de la Saison 4 de l'Année 5.

Et c'est aussi depuis ce début de semaine que vous pouvez jouer à Rainbow Six Siege avec des versions spécifiques et optimisées en 4K ou à 120 fps sur PS5 et Xbox Series X et S !



CAPACITÉS ET STYLE DE JEU UNIQUES

Une fois en place, le portail projette un rayon laser capable de détecter le moindre mouvement qui le traverse. Lorsqu'un intrus est détecté, l'énergie émise par le laser augmente drastiquement, causant des brûlures au second et au troisième degré. Nous avons passé près d'une heure à jeter divers objets à travers le portail, que ce soit des liasses de papier ou des morceaux des fruits, pour enfin trouver le paramétrage qui causerait le plus de dégâts tout en consommant le moins d'énergie.

REFONTE DE CARTE : GRATTE-CIEL

La carte Gratte-ciel a bénéficié d'une refonte afin d'en équilibrer le gameplay et d'améliorer la navigation. Les joueurs ont un nouvel angle d'attaque, puisque les agents peuvent désormais monter en rappel jusqu'au toit. De plus, Dragon est désormais une salle intérieure et fait le lien entre 1re Maison et 1er Restaurant.

Pour des raisons d'équilibrage, certaines entrées ont été bloquées et une partie du balcon a été enlevée afin d'empêcher les assaillants de camper devant. Malgré ces modifications, l'identité et le style artistique de la carte restent les mêmes.

RECHARGEMENT DE JÄGER

Le temps de rechargement du système de défense active de Jäger est désormais de 10 secondes après avoir intercepté le projectile d'un adversaire et il ne pourra pas intercepter d'autres projectiles jusqu'à que cette période de rechargement soit terminée. Le système de défense active bénéficie d'un nombre de charges infini et non pas de 2.

LANCEUR MODULABLE D'HIBANA

Le lanceur X-Kairos d'Hibana peut tirer jusqu'à 6 X-Kairos à la fois, mais seuls 4 X-Kairos sont nécessaires pour détruire une trappe. Il est désormais possible de configurer le lanceur de manière à ce qu'il lance 2, 4 ou 6 X-Kairos, ce qui permet aux joueurs de gérer les ressources d'Hibana comme bon leur semble.

YOKAI D'ECHO VISIBLE

Le drone Yokai d'Echo reste désormais visible lorsqu'il est placé sur le plafond. Cela vise à réduire la frustration et les problèmes d'équilibrage causés par la fonction d'invisibilité originale du dispositif. Cela permet également aux joueurs de placer le Yokai de manière plus stratégique et de développer de nouvelles compétences lorsqu'ils incarnent Echo.

DURÉE DES SORTIES

Le temps dont dispose un défenseur avant d'être détecté à l'extérieur a été réduit de 2 à 1 seconde. Une icône d'affaiblissement a été ajoutée à l'ATH pour remplacer le compte à rebours.

Le but de cette modification est de réduire la frustration des assaillants qui sont tués au début de la manche alors qu'ils sont encore à l'extérieur. Cette détection plus rapide rend la sortie des défenseurs plus risquée et les encourage à prévoir avant de s'engager dans ces sorties. Cela donne également aux assaillants plus de temps pour élaborer une stratégie lorsqu'un défenseur est détecté.

AMÉLIORATION DE LA DÉTECTION DE POSE DU DÉSAMORCEUR

Nous avons ajouté une zone au bord des sites de bombe dans laquelle il est impossible de lâcher le désamorceur, pour éviter que les joueurs ne le fassent tomber pendant qu'ils essaient de l'y poser. De plus, l'animation pose du désamorceur se déroulera désormais plus près des pieds de l'agent. Cela permet aux meubles et autres objets de ne pas gêner la pose.

INTERACTIONS GADGET SUR GADGET

Certaines des interactions physiques qui ont lieu entre les gadgets ont été modifiées. Les gadgets qui se collent aux murs devraient notamment adhérer correctement aux gadgets pare-balles et ne devraient plus rebondir dessus. Par exemple, la munition d'infiltration d'Ash peut désormais s'accrocher à la défense sonique Banshee de Melusi et la détruire.

ACCESSIBILITÉ DU CHAT

Vous pouvez désormais convertir le texte en audio ou l'audio en texte pour le chat en jeu ainsi que pour l'assistance (comme la narration ou les indices) pour le chat depuis le menu Options. Les joueurs peuvent également ajuster les indications sonores/visuelles pour le chat ainsi que la taille de la police d'écriture.

SIXIÈME GARDIEN

La Saison 4 de l'Année 5 marque le lancement du programme Sixième gardien, dans lequel certaines saisons bénéficient d'un pack à durée limitée dédié à différentes organisations caritatives. Restez à l'affût pour plus d'informations sur le pack Sixième gardien.

BAISSE DU PRIX DES AGENTS

Dans cette saison, le prix de Dokkaebi, Vigil et Zofia descend à 10 000 points de Renommée ou 240 crédits R6. Le prix de Kaid et Nomad passe à 15 000 points de Renommée ou 360 crédits R6. Les agents Kali et Wamai baissent quant à eux à 20 000 points de Renommée ou 480 crédits R6.

SKINS D'ARME NEON DAWN

Terminez cette année avec style grâce à une skin d'arme saisonnière digne d'un champion ! Avec la skin d'arme Choc doré, vous vous démarquerez dans les matchs et vos ennemis sauront que vous n'êtes pas là pour faire du tourisme.

La skin d'arme sortira en même temps que la saison et sera disponible à l'achat pendant toute la saison. Une fois déverrouillée, elle restera dans votre inventaire indéfiniment et pourra être appliquée à toutes vos armes disponibles.

ÉQUILIBRAGE DES AGENTS

HIBANA

Vous pouvez désormais choisir si le lanceur X-Kairos tire 2, 4 ou 6 X-Kairos. Un réticule et une surbrillance rouge sont désormais visibles pendant l'utilisation du viseur. Ces guides visuels changeront selon la configuration sélectionnée.

JÄGER

La durée de rechargement de la défense active est de 10 secondes après la destruction d'un projectile. Pendant qu'il se recharge, le gadget de défense active n'interagira pas avec des projectiles ennemis.



La défense active bénéficie désormais d'un nombre de charges infini et non plus de 2.

ECHO

La fonction de camouflage du drone Yokai a été supprimée. Il sera désormais toujours visible.

ASH

Le nombre de munitions d'infiltration passe de 2 à 3.



Les dégâts des munitions d'infiltration passent de 90 PV à 50 PV.



Les grenades flash sont remplacées par une claymore.

TWITCH

Les grenades flash remplacent désormais les explosifs.

WAMAI

Le nombre de Mag-Nets passe de 5 à 4.



L'explosion du Mag-Net lors de l'auto-destruction de l'appareil a été supprimée.



Les grenades à percussion remplacent désormais le bouclier déployable.

DOKKAEBI

Les grenades frag remplacement désormais les grenades flash.

VALKYRIE

Les grenades à percussion remplacent désormais le bouclier déployable.

CHANGEMENTS ET AMÉLIORATIONS

ÉQUILIBRAGE DU JEU

Détection en extérieur

Les agents seront désormais détectés au bout de 1 seconde à l'extérieur, et non plus 2 secondes.

Le chronomètre a été remplacé par une jauge sur l'interface utilisateur.

CONFORT DES JOUEURS

État de reconnexion

Permet aux joueurs de voir s'ils peuvent se reconnecter à une partie en cours, qu'elle ait été quittée intentionnellement ou par accident.

Vise à indiquer clairement l'action de reconnexion dans l'accueil joueur, la section Jouer, le multimodes et l'écran de matchmaking.

Renforcement plus rapide

Le déploiement d'un renforcement passe de 5,5 secondes à 4,5 secondes.

Poursuite de l'amélioration de la phase de préparation.

ATH des casteurs

Le nombre de joueurs restants dans une partie sera toujours affiché dans l'ATH.

Lorsque le nombre de joueurs change, une nouvelle animation se lancera.

Mise à jour des guides de sélections

Les guides ont été mis à jour afin d'unifier les critères, d'ajouter davantage d'informations utiles pour les joueurs et de donner une vue d'ensemble de leurs principales fonctionnalités.

Les joueurs peuvent désormais découvrir facilement ce que chaque sélection a à offrir et déterminer celle qui leur convient le plus, de la durée des matchs aux règles principales et modes de jeu.

Des informations plus précises sur la compétition ont été ajoutées au guide Classé. Ces dernières concernent notamment le MMR, les restrictions de MMR de l'escouade, le fonctionnement du mode Bombe et de la phase d'exclusion ainsi que les pénalités d'abandon.

SANTÉ DU JEU

Système de pose du désamorceur

Des améliorations ont été apportées à la détection et au comportement du désamorceur lorsqu'un assaillant le pose.

Les joueurs ne pleuvent plus poser le désamorceur en dehors des sites de bombe.

Une petite zone dans laquelle il est impossible de le lâcher entoure désormais les sites de bombe (et d'autres pièces) pour éviter que les joueurs ne le fassent tomber accidentellement.

La détection permettant de valider le déploiement du désamorceur est désormais disponible à l'emplacement du joueur et du désamorceur.

Le désamorceur peut désormais être posé directement sous l'agent, il est donc possible de le poser en rasant les murs ou les décors.

Déployables et adhérence

Le déploiement d'un gadget est désormais bloqué si le joueur tente de le déployer sur un gadget existant.

Les projectiles peuvent désormais adhérer aux gadgets pare-balles.

