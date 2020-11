Rainbow Six Siege : date de sortie, modes 4K et 120 fps, comparaisons graphiques, tout sur les versions PS5 et Xbox Series X et S

Ubisoft nous avait promis des versions next-gen de Rainbow Six Siege pour la fin 2020, mais alors que l'année se termine, nous n'avions plus de nouvelles du projet. L'éditeur ne l'a pas retardé pour autant, et nous dit tout ce que nous voulons savoir sur ces portages, bande-annonce à l'appui.

Du côté technique, vous pourrez jouer en 120 fps avec une résolution dynamique jusqu'en 4K en Mode Performance, ou en 4K à 60 fps en Mode Résolution. L'éclairage et la profondeur de champ seront optimisés dans tous les cas. Les SSD ultra-rapides des consoles de nouvelle génération réduiront fortement les temps de chargement, et les Cartes d'Activité permettront de rejoindre rapidement une partie sur PS5. Et toujours sur cette plateforme, les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront sollicités, comme l'explique Tim Turi sur le PlayStation Blog, où vous pouvez d'ailleurs retrouver une comparaison entre les moutures PS4 et PS5.

Graphismes et performance next-gen

Les joueurs PS5 pourront profiter de toute l’effervescence de Rainbow Six Siege avec la meilleure qualité graphique que le jeu a pu offrir sur console jusqu’ici. Ces améliorations graphiques vous permettront de donner la priorité aux performances ou à la résolution, dans les cas où les joueurs sont équipés d’un appareil compatible :

Mode performance : Tend vers 120 IPS avec échelle de résolution dynamique 4K ;

Mode résolution : Tend vers 60 IPS avec résolution 4K ;

Carte d’activité : Aide pour les activités Classées, Non classées, Novice, Partie rapide et Évènements pour que les joueurs s’imprègnent plus rapidement du jeu.

La puissance graphique de la PS5 permettra une amélioration de l’éclairage et de la profondeur de champ qui enrichiront votre expérience, particulièrement à longue distance. Redécouvrez ces cartes que vous connaissez si bien sous un nouveau jour et repérez des détails qui auraient pu vous échapper.

Le Mode performance, qui tendra vers 120 IPS, rendra Siege encore plus fluide qu’avant pour une expérience optimisée. Les IPS de Siege tiennent le choc, même lors des explosions. Les améliorations à 120 IPS dépendent de votre écran, il faudra donc vérifier ces détails afin de tirer le meilleur du jeu.

Grâce au SSD de la PS5, les joueurs pourront plonger dans le jeu bien plus vite qu’auparavant afin de profiter de ce que Siege a de mieux à vous offrir. Les temps de chargements des cartes n’ont jamais été aussi courts et vous permettront de passer rapidement de la phase de sélection de votre opérateur à la phase de préparation.

Manette sans fil DualSense

Évidemment, la version PS5 de Rainbow Six Siege ne se limite pas à son aspect visuel, car le jeu tire pleinement parti de la nouvelle manette sans fil DualSense : son retour haptique et ses gâchettes adaptatives pour une meilleure immersion et des réflexes accrus dans les combats les plus importants. Les impacts n’ont jamais été aussi tangibles et les tirs n’ont jamais été aussi précis.

Grâce aux gâchettes adaptatives DualSense, la gâchette R2 simulera la résistance d’une véritable gâchette que vous pressez et offrira à tous nos joueurs une sensation différente et spécifique à chaque catégorie d’arme et de gadget. De la légère et douce résistance d’un pistolet à la grande amplitude et la puissance d’une mitrailleuse. Les joueurs pourront également ressentir la différence entre le coup par coup et les rafales automatiques pour une immersion complète.

De plus, grâce au retour haptique, vous pourrez ressentir les impacts comme jamais. Dynamique et immersif, le retour haptique permet de s’adapter à tout ce qui se passe autour des joueurs. Ils percevront le retour des armes, des explosions, des gadgets et bien d’autres directement entre leurs mains.