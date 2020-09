Rainbow Six Siege : upgrade next-gen, période de sortie, résolution et framerate, les versions PS5 et Xbox Series X et S précisées

Si The Division 2 ne prévoit que d'être rétrocompatible avec la next-gen, Rainbow Six Siege a de plus grandes ambitions. Cela fait plus d'un an que nous savons que le titre tourné vers l'eSport serait compatible PS5 et Xbox Series X et S, et même qu'il devrait être jouable au lancement sur ces plateformes.

Ce ne sera donc pas qu'avec une version rétrocompatible, mais bien avec des éditions améliorées qu'Ubisoft a un peu plus détaillées lors de l'Ubisoft Forward. Il le reconfirme, Rainbow Six Siege aura droit à des versions next-gen dès fin 2020, et elles tourneront jusqu'en 4K et potentiellement en 120 fps (en même temps ?) sur les écrans adéquats. Reste maintenant à savoir si ce sera au lancement de chaque console, ou un chouïa plus tard. Et, oui, l'upgrade vers la nouvelle génération sera gratuite depuis les PS4 et Xbox One.

Il avait pour rappel déjà été dit que les familles Xbox et PlayStation pourront s'affronter sur des serveurs communs, sans distinction de génération.

