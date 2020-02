Rainbow Six Siege : du cross-play entre la génération actuelle et la prochaine ? Ubisoft rassure

La PS5 et la Xbox Series X accueilleront Rainbow Six Siege. Quand ? À leur lancement. Ubisoft fait le point sur une fonctionnalité : pourrons-nous jouer en cross-play entre la génération actuelle et la prochaine ? La réponse est claire, oui. L'objectif est de ne pas perdre vos habitudes et de vous amuser « immédiatement » avec vos contacts.

La firme a donc stipulé à nos confrères de chez Windows Central :

Rainbow Six Siege

Nous ne voulons pas diviser notre communauté. Nous voulons que les personnes qui achèteront l'une des prochaines consoles (PS5 ou Xbox Series X, NDLR) puissent immédiatement jouer à Rainbow Six Siege avec leurs amis. Ce qui veut dire que si vous jouez avec la prochaine PlayStation, vous pourrez affronter des joueurs jouant avec la PlayStation précédente.

Plutôt sympathique tout cela, vous ne trouvez pas ?