Rainbow Six Siege à l'heure du Japon pour son nouvel évènement limité, Rengoku

Rainbow Six Siege est reparti pour une Année 7 en 2022, en démarrant par l'Opération Demon Veil et l'agent Azami. Ubisoft avait du contenu sous le coude pour cette saison, que ce soit la nouvelle map Plaines d'Émeraude et un évènement qui débutera ce 26 avril pour se terminer le 17 mai.

Il s'appelle Rengoku et proposera un mode spécial de type Contrôle, avec des réapparitions. 2 équipes de 5 personnages appelées Dévots et Possédés s'affronteront sur une version modifiée de la carte Gratte-Ciel pour défendre les couleurs de la déesse du Soleil ou du dieu du Tonnerre, avec des fusils à pompe et des kunai surpuissants. Il permettra sinon de débloquer des uniformes, équipements de tête, skins d'arme et portraits de carte d'agent inspirés de la culture asiatique.

Cette saison, Rainbow Six Siege présente un évènement qui ne manquera pas d'attirer l'attention de la Lune elle-même. Une bataille éternelle entre la déesse du Soleil et le dieu du Tonnerre fait rage. Les deux divinités font appel à leurs fidèles mortels pour capturer les flammes sacrées des autels. Habités par des esprits anciens et armés de puissants kunai, les agents incarnent le rôle des Dévots et des Possédés. La course sera effrénée pour trouver les flammes, s'emparer des autels et gagner la faveur des dieux afin de regagner la liberté. Participez à cette bataille céleste et échappez aux chaînes du purgatoire. Bienvenue dans Rengoku ! LES GUERRIERS

Au cours de cette bataille dans les nuages, les agents abandonnent leurs rôles habituels d'assaillants et de défenseur, ainsi que leurs identités, afin de se consacrer entièrement à la recherche des flammes sacrées pour leur protecteur divin temporaire. D'un côté, nous avons Les Dévots, qui se battent pour la victoire du Soleil : Fuze s'appelle Homura et s'échauffe en vue de l'affrontement ; Capitao, appelé ici Masurao, se glisse en position pour frapper ; Zofia brûle d'envie de se lancer et est désormais connue sous le nom de Kagerou ; Twitch prépare une bonne récolte dans cette bataille, sous l'apparence de Kagaribi ; Osa, désormais appelée Kasumi, scrute la zone pour préparer le terrain. Dans l'opposition, nous avons les Possédés, qui travaillent pour le triomphe du Tonnerre : Bandit se prépare à électriser les ennemis qu'il rencontrera dans la peau du puissant Ikazuchi ; Maestro monte la garde sous le nom de Mononofu, empêchant toute intrusion ; Kapkan rôde dans la zone, prêt à bondir, et répond au nom Hagane ; Thunderbird, désormais nommée Taoyame, est vive comme le vent ; Rook attend son heure pour neutraliser les menaces dans la peau de Tachikaze. LE TOURNOI

Rengoku se déroule dans un temple mystérieux avec un nouveau mode de jeu de type Contrôle, avec Réapparition. Le match commence avec trois autels actifs parmi sept emplacements. Toutes les deux minutes, les trois autels actifs changent d'emplacement et doivent être capturés à nouveau. Si vous restez dans la salle d'un autel, vous le capturerez et votre équipe commencera à accumuler des faveurs. Les autels peuvent être capturés par l'équipe adverse s'ils restent dans la salle sans être attaqués. Dans ce cas, votre équipe ne gagnera plus de faveur et c'est l'équipe adverse qui en recevra. Faites preuve de vigilance pour garder le contrôle ! Durant cet évènement, les deux équipes sont équipées de fusils à pompe comme arme principale, alors faites attention dans les angles. Des couteaux de lancer spéciaux appelés kunai peuvent également être utilisés comme armes secondaires. Chaque kunai génère, à l'impact, un effet spécifique selon l'agent (enflammé, empoisonné, assourdissant, effet de recul) sans risque de tir allié. Prenez garde, cependant : quand ils sont utilisés en tant qu'arme principale, les kunai peuvent détruire des murs et tuer des adversaires en un seul coup bien placé. L'équipe qui atteint le nombre de points requis en premier ou qui possède le plus de points à la fin du temps imparti remporte le match. LA COLLECTION

Cet évènement sera accompagné de la collection Rengoku, qui comprend des uniformes, des équipements de tête, des skins d'arme ainsi que des portraits de carte d'agent pour les compétiteurs de Rengoku. Le mode Rengoku sera également accompagné du pack Esprit du combat, qui comprend une skin d'arme signature, une skin d'accessoire universelle, un pendentif et un arrière-plan. Les packs de la collection Rengoku peuvent être obtenus en terminant les défis d'évènement spéciaux, ou peuvent être achetés pour 300 crédits R6 ou 12 500 points de Renommée l'unité. Les packs individuels peuvent également être achetés directement pour 1 680 crédits R6 l'unité.

Pour les retardataires, Rainbow Six Siege est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.