Rainbow Six Siege : la nouvelle carte Plaines d'Émeraudes lancée en vidéo

Rainbow Six Siege en est déjà à son Année 7 et a accueilli récemment l'Opération Demon Veil, rajoutant un nouvel Opérateur et des mécaniques de jeu. Mais les joueurs attendaient surtout les Plaines d'Émeraudes, une nouvelle carte. Un sacré évènement, c'est la première à être rajoutée dans R6S en trois ans !

Plaines d'Émeraude nous emmène en Irlande du Nord, dans des collines autour d'un country club et d'un ranch. Un lieu dépaysant qui propose surtout de nombreuses ouvertures pour l'infiltration des Attaquants, mais les Défenseurs auront de quoi faire pour tenir leur position. Ubisoft détaille :

Dans ce cadre idyllique, ils pourront explorer le terrain afin d'imaginer la meilleure approche pour leurs matchs : comme risquer une descente en rappel à travers la verrière, profiter des trois escaliers intérieurs ou bien se mettre à l'abri près de la cheminée de l'atrium. Les deux étages de la carte « Plaines d'Émeraude » sont bien distincts. Le premier étage adopte un style moderne qui contraste avec le style classique du deuxième étage du manoir afin de permettre aux joueurs de se retrouver facilement grâce à des repères aisément identifiables. Inspirées partiellement de « Université Bartlett » et « Frontière », les pièces spacieuses de cette carte de taille moyenne constituent un vaste terrain de jeu.

La carte Plaines d'Émeraude est déjà disponible dans Rainbow Six Siege sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu à 17,99 € sur Gamesplanet.