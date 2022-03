Rainbow Six Siege : trailer animé et date de sortie publique pour Azami et l'Opération Demon Veil

Ubisoft a encore de grandes ambitions pour son Année 7, présentée dans les grandes lignes le mois dernier. Il a ouvert le bal avec Demon Veil, une nouvelle saison dont les nouveautés sont en bêta chez les joueurs concernés, et dont nous attendions de connaître la date de sortie. Bonne nouvelle, ce sera normalement pour le 15 mars 2022, avec un mode Match à mort en équipe, des viseurs universels, une mécanique de resélection d'agent pour les Assaillants, une Bombe toxique Volcán pour Goyo et surtout une Agent japonaise inédite.

Azami, la Défenseur équipée d'une Barrière Kiba, a d'ailleurs eu droit à son trailer animé à cette occasion. La liste des nouveautés de l'Opération Demon Veil est sinon visible ci-dessous, tandis que le changelog avec les correctifs est disponible sur Reddit.

La première saison de l'Année 7, Demon Veil, arrive dans Rainbow Six Siege ! Azami, notre nouvel agent, rejoint le Rainbow avec une solide expérience allant d'officier de police motorisée de Tokyo à garde du corps dans le privé. Concentrée et plus que jamais déterminée, elle apportera toutes ses compétences pour défendre ses coéquipiers. Sa Barrière Kiba viendra également révolutionner le champ de bataille. Consultez les notes de version ci-dessous pour en savoir plus.

Dr. Harishva « Harry » Pandey - Analyste du comportement

« Azami donnerait sa vie pour protéger les autres... c'est ce qui m'inquiète. »

C'est incroyable de voir l'implication avec laquelle Kana « Azami » Fujiwara a poursuivi son entraînement. Sa détermination à traduire les assassins de Yahata devant la justice est compréhensible, et nous utiliserons toutes les ressources en notre possession pour l'aider dans son enquête. J'espère juste qu'elle trouvera un nouveau but en chemin.

AZAMI - DÉFENSEUR

ARME PRINCIPALE

9X19SVN



ACS12

ARME SECONDAIRE

D-50

GADGET

Grenade à percussion



Fil barbelé

SANTÉ ★★★

VITESSE ★★★

Dr. Elena « Mira » Álvarez - Directrice du département R&D

« Azami a transformé une barrière protectrice en arme... même si l'équilibre des douilles de la Kiba est amélioré par rapport à la capsule précédente. »

CAPACITÉS ET STYLE DE JEU UNIQUES

La Barrière Kiba est un kunai modifié qui s'accroche aux surfaces une fois lancé et génère un matériau qui se diffuse et se transforme en barrière blindée pour combler les trous de votre défense.

SÉLECTION MATCH À MORT

L'arrivée de Demon Veil est accompagnée d'une nouvelle sélection comprenant le mode de jeu classique, Match à mort en équipe. La sélection Match à mort a été créée pour offrir aux joueurs l'environnement parfait pour démarrer et pour s'entraîner à viser avant les vrais matchs, et pour offrir une expérience de jeu Siege plus accessible.

RÈGLES

Les matchs durent 5 minutes ou jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 75 éliminations.

Temps en extérieur limité (les agents sont éliminés après 10 secondes).

Possibilité de changer d'agent pendant le match.

Réapparition activée.

Chat en jeu désactivé.

Rejoindre une partie en cours activé.

Aucune pénalité d'abandon.

Les joueurs peuvent choisir un assaillant ou un défenseur, quelle que soit leur équipe.

Plusieurs joueurs peuvent choisir le même agent.

Les aptitudes uniques ne sont pas disponibles (sauf la Visée auxiliaire de Glaz).

Les agents Bouclier (Blitz, Montagne et Clash) et le Bouclier balistique de Fuze ne sont pas disponibles.

Les deux équipes ont les mêmes gadgets : grenade frag, assourdissante et à percussion.

Les barricades, renforcements, outils d'observation, drones et rappels ne sont pas disponibles. Sélection de cartes : Favela, Villa et Parc d'attractions.

RESÉLECTION D'ASSAILLANT

Les assaillants peuvent désormais changer d'agent et d'équipement pendant la phase de préparation. Cette modification apporte plus d'impact aux drones pendant la phase de préparation en permettant aux assaillants d'utiliser les renseignements recueillis et d'ajuster leur stratégie. De plus, l'en-tête du match a été mis à jour pour afficher plus d'informations sur vos coéquipiers, vous permettant de prendre des décisions éclairées lors de votre changement d'agent ou d'équipement.

La Réselection d'assaillant est disponible pour tous les modes de jeu dans les sélections Partie rapide, Non-classé, Classé, Pro League.

VISEURS UNIVERSELS

Les armes principales et les armes secondaires sélectionnées ont accès à tous les viseurs non grossissants sauf le DP27 Reflex personnalisé. Les armes avec la lunette 2,5x auront accès aux deux variantes.

La section Viseurs du menu Équipement a été mise à jour avec de nouvelles catégories :

Grossissants Lunettes 1,5x, 2,0x, 2,5x et 3,0x ;

Non grossissants Viseurs Point rouge, Reflex et Holographique.

BOMBE TOXIQUE VOLCÁN - GOYO

Goyo est désormais équipé de la Bombe toxique Volcán, une version légèrement modifiée de la bombe incendiaire qui ne s'attache plus au Bouclier déployable.

Les Bombes toxiques Volcán sont partiellement protégées et peuvent être déployées sur les murs et le sol. Leurs dégâts explosifs ont été réduits, mais les flammes brûlent plus longtemps qu'auparavant.

PROTECTION DU JOUEUR

Dès cette saison, tous les joueurs devront associer leur numéro de téléphone à leur compte Ubisoft pour rejoindre les parties classées. Cette mesure de sécurité doit permettre de ralentir le retour des tricheurs après avoir été bannis et réduire les problèmes de comptes multiples.

Vous pouvez associer votre numéro de téléphone via : Ubisoft Connect > Informations du compte (https://account.ubisoft.com/)

REPLAY DE MATCH (CONSOLES)

Replay de match est disponible sur consoles et enregistrera vos 2 dernières heures de jeu ou jusqu'à 12 matchs. De plus les commandes Replay ont été ajoutées sous forme de manette pour une navigation plus facile dans Replay de match.

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES R6 FIX

Comme annoncé précédemment, l'équipe a travaillé sur un programme de récompenses pour les joueurs qui signalent des bugs sur R6Fix. La première version de ce programme sera disponible à partir du serveur de test A7S1.

Pour prétendre à une récompense, signalez un problème pendant la saison (sur le serveur de test ou en direct) et faites en sorte que son statut atteigne "En cours de traitement". Vous recevrez une récompense par saison, déterminée par le problème le plus sévère parmi tous vos rapports. La récompense de chaque saison sera distribuée sur votre compte pendant le jeu en direct lors du Serveur de test de la saison suivante.

RÉCOMPENSES

Cosmétique : 3 Packs Alpha (1 Rare, 1 Épique, 1 Légendaire)

Jouable : 6 Packs Alpha (2 Rares, 2 Épiques, 2 Légendaires)

Difficilement jouable : 9 Packs Alpha (3 Rares, 3 Épiques, 3 Légendaires)

Critique : 12 Packs Alpha (4 Rares, 4 Épiques, 4 Légendaires)

BAISSE DU PRIX DES AGENTS

Comme chaque saison, le prix de certains agents baisse à l'occasion de Demon Veil. Le prix de Mozid et Gridlock passe à 10 000 points de Renommée ou 240 crédits R6. Les agents Oryx et Iana baissent quant à eux à 15 000 points de Renommée ou 360 crédits R6, et Flores coûtera désormais 20 000 points de Renommée ou 480 crédits R6. Profitez-en pour les ajouter à votre équipe. L'un d'entre eux deviendra peut-être votre nouvel agent préféré !

SKIN D'ARME SAISONNIÈRE

Demon Veil renforce votre choix de skin d'arme saisonnière avec un nouvel élément furtif. Obtenez le Pack Fin cachée pour débloquer la skin d'arme et la skin d'accessoire Mortalité élégante et le pendentif Yakuyoke. La skin d'arme saisonnière sortira en même temps que la saison et sera disponible à l'achat pendant toute la durée de cette dernière. Une fois déverrouillée, elle restera dans votre inventaire indéfiniment et pourra être appliquée à toutes vos armes disponibles.

ÉQUILIBRAGE DES AGENTS

PERTE DE SIGNAL DES CAMÉRAS À L'EXTÉRIEUR

La caméra blindée, le Black Eye de Valkyrie et l'Evil Eye de Maestro perdent désormais le signal après 10 secondes lorsqu'ils sont placés en extérieur. Le joueur doit récupérer et redéployer les caméras à un autre endroit pour retrouver le signal.

VALKYRIE + ZERO

Le Black Eye de Valkyrie et la caméra Argus de Zero sont désormais accessibles dans les airs, mais le flux vidéo ne commence que lorsque la caméra se fixe à une surface.

ECHO + MOZZIE

Le drone d'Echo et le drone de Mozzie peuvent désormais être utilisés à l'extérieur pendant plus longtemps (10 secondes), ce qui correspond au temps dont les caméras ont besoin pour perdre le signal.

MELUSI

Le Banshee de Melusi s'ouvre désormais plus rapidement lorsqu'il est activé, exposant son point faible plus tôt.

KALI

Le déplacement de Kali n'est plus pénalisé lorsqu'elle est équipée de son fusil de précision.

THUNDERBIRD

La station Kóna de Thunderbird ne soigne que les joueurs dont la santé est inférieure à 100 %.

CHANGEMENTS ET AMÉLIORATIONS

YEAR 7 PASS + BATTLE PASS

De retour à la demande générale, le Year 7 Pass Premium sera disponible à l'achat et vous donnera accès aux avantages et bonus VIP suivants :

4 nouveaux agents de l'Année 7 ;

4 équipements de tête et uniformes (inclus dans les Battle Pass) ;

Accès aux 4 Battle Pass de l'Année 7 ;

Déblocage des 20 premiers niveaux de chaque Battle Pass Année 7 dans le cadre des packs Premium ;

Une skin d'arme Exotique en exclusivité pour le MPX ;

Ensemble Byte exclusif pour Valkyrie ;

Pack fraîcheur pour Ash ;

Accès anticipé de 14 jours au nouvel agent de chaque saison ;

30 % de points de bravoure supplémentaires (ne s'applique pas aux défis ni aux succès) ;

Défis permanents :

Les défis continueront à se débloquer selon un calendrier précis, mais ne seront plus limités dans le temps. Les joueurs pourront les terminer à leur propre rythme jusqu'à la fin du Battle Pass.

REPLAY DE MATCH

Compatibilité des replays :

Les replays sont désormais compatibles avec l'ensemble de la saison et ne seront pas supprimés lorsque des correctifs ou des mises à jour seront publiés ;



Les replays seront disponibles jusqu'au dernier jour de la saison.

PERSONNALISATION ÉLITE

Skins de capacité personnalisables :

Les joueurs peuvent désormais choisir entre les différentes skins de capacité qu'ils possèdent, à condition de posséder les deux éléments pour le même agent.

CONFORT DES JOUEURS

Animation de corps à corps :

Modification de l'animation des couteaux au corps à corps d'un mouvement de lacération à un mouvement d'empalement pour correspondre à la détection des coups dans le jeu.

Modèles de gadgets et de capacités :

Mise à jour du modèle de la mine Grzmot d'Ela pour afficher, lorsqu'elle est armée, une LED correspondant aux couleurs de l'équipe choisie par le joueur ;



Modification du modèle d'explosif pour afficher une LED correspondant aux couleurs de l'équipe choisie par le joueur ;



Mise à jour du modèle de la caméra blindée pour mieux prendre en charge la modification du gameplay des caméras blindées de la saison dernière (rotation de la caméra et explosion IEM).

Convertir la voix en texte :

Une nouvelle option permettant d'activer la fonctionnalité Convertir la voix en texte a été ajoutée au menu Options.

Modèles d'agents :

Amélioration des riggings d'animation faciale, des ombres et des maillages utilisés sur les agents actuels et futurs.

Minuteur du match :

Le Minuteur du match affiche désormais les temps avec les millisecondes incluses pendant les 10 dernières secondes de la phase d'action.

Ajustement d'ATH en mode Soutien :

Ajout d'un état de capacité/gadget au portrait du joueur spectateur en mode Soutien et suppression du KDA.

SANTÉ DU JEU