Rainbow Six Siege : l'Année 7 et sa roadmap présentées avec le retour d'un Year Pass, Azami débarque dans la Saison 1 Demon Veil

Les phases finales du Six Invitational 2022 de Rainbow Six Siege battaient leur plein ce week-end et Ubisoft avait dévoilé vendredi un superbe court-métrage CGI mettant en scène Ela et Zofia avant la révélation de l'Année 7 en bonne et due forme. Si jamais vous débarquez sur le jeu, ou histoire de vous rafraîchir la mémoire, l'éditeur a partagé une vidéo rétrospective de l'Année 6 qui s'est écoulée, à voir ci-dessous.

Bien, place à l'Année 7 qui reprendra le même modèle pour son fonctionnement avec 4 saisons ajoutant chacune un Agent en provenance d'un pays différent et d'autres contenus que nous allons détailler plus bas. Toutes proposeront un Battle Pass disponible jusqu'en fin de saison, avec des défis sur toute la durée non limités dans le temps et des Packs Bravo en récompense n'incluant pas de doublon, mais Ubisoft fait revenir son ancien système d'achat de contenu avec un Year Pass 7 en achat limité, uniquement disponible à la vente jusqu'au 21 mars et qui se décline avec une version Premium enrichie en bonus.

Year Pass 7 - 30 € 4 nouveaux Agents avec 14 jours d'accès anticipé.

4 Battle Pass.

Le bundle de skins exclusif Ash Chilled. Year Pass 7 Premium - 60 € 4 nouveaux Agents avec 14 jours d'accès anticipé.

4 Battle Pass.

20 rangs de chaque Battle Pass débloqués d'office (sur 100).

Le bundle de skins exclusif Ash Chilled.

Le bundle de skins exclusif Valkyrie Byte.

Une skin d'arme exotique pour le MPX (dès le 8 mars).

Cette Année 7 débutera avec la Saison 1 Demon Veil, qui nous fera découvrir la mystérieuse japonaise Azami, une spécialiste de la défense équipée d'une Barrière Kiba en guise de gadget, lui permettant de réparer rapidement les trous dans les murs et le sol, et qui est équipée de kunai projetant une matière solidifiant la surface sur laquelle ils sont lancés. Disposant d'une vitesse et santé moyennes, sont loadout comporte la mitraillette 9X19SVN et le fusil à pompe ACS12 en armes principales, et le pistolet D-50 en secondaire.

Demon Veil apportera également une carte inédite (une première depuis 3 ans tout de même) prenant place dans un country club en Irlande, Emerald Plains, qui sortira à la mi-saison, ainsi qu'un rééquilibrage de Goyo et Valkyrie. La fonctionnalité Attacker Repick, qui sera disponible dans tous les modes, va permettre aux Attaquants de changer d'Agent et de loadout lors de la phase de préparation afin de permettre des ajustements de stratégie.

Durant cette Année 7, Ubisoft va donc enfin ajouter de nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu qu'est le Match à mort par équipe en plus de rendre les modes Arcade permanents, le tout en incitant la communauté à bien se comporter. Un système de réputation viendra ainsi récompenser les bons comportements et punir les joueurs problématiques, en plus de lutter contre la fraude, et sera mis en place progressivement. Les joueurs sur consoles vont eux avoir droit à diverses mises à jour pour mieux personnaliser la visée (réglage de la vitesse de rotation de la caméra et recul propre à chaque arme), les préréglages de saisie à la manette et le champ de vision. Un champ de tir permettra également à tous de s'entraîner, avec des vidéos didactiques pour découvrir diverses astuces de jeu pour chaque Agent. Plusieurs d'entre eux vont d'ailleurs être rééquilibrés, à savoir Zero, Bandit, Dokkaebi et Thatcher. Le fonctionnement en Classé va lui être revu pour mieux valoriser et refléter la progression de chacun.

En termes de narration, l'équipe va se focaliser sur l'aspect militaire des Agents avec en toile de fond un clivage avec Nighthaven, la division de l'Équipe Rainbow en escouades et davantage d'interactions entre tout ce beau monde. Enfin, le cross-play évoqué depuis des années n'est lui pas prévu avant la Saison 4 fin 2022 avec la progression croisée entre plateformes, patience.

Saison 1 : Demon Veil Contenu saisonnier :

Nouvel Agent : Azami (Japon) ;

Nouvelle carte compétitive : Emerald Plain (Irlande) ;

Évènement et mode Arcade. Contenu inédit :

Fonctionnalité Attacker Repick ;

Mode Match à mort par équipe. Protection des joueurs :

Mode Privé ;

Amélioration de la détection des comportements toxiques et des déconnexions. Consoles :

Système de replay des matchs. Saison 2 Contenu saisonnier :

Nouvel Agent de Belgique ;

Nouvelle carte de Match à mort en Grèce ;

Évènement et mode Arcade. Contenu inédit :

Shooting Range ;

Conseils pour les Agents (tutoriels in-game). Protection des joueurs :

Amélioration de l'annulation de match ;

Système de réputation phase #1 : sanctions envers les joueurs abusant du tir allié (limitation des tirs alliés inversés). Consoles :

Amélioration continue de la personnalisation de la visée, nouvelles préconfigurations pour les manettes et options pour le FOV (champ de vision). Saison 3 Contenu saisonnier :

Nouvel Agent de Singapour ;

Nouvelle carte compétitive à Singapore ;

Évènement et mode Arcade. Contenu inédit :

Jeu classé 2.0 :

Système actuel : trouver un joueur d'un skill égal le plus vite possible ;



Nouveau système : chaque joueur débute en Cuivre et devra gravir les rangs. Ce changement devrait donner un meilleur sens de la progression et des récompenses supplémentaires seront offertes pour chaque passage de rang. Protection des joueurs :

Possibilité de signaler les joueurs depuis les replays de match ;

Système de réputation phase #2 : affichage d'un score de réputation (bêta) et restrictions du chat (vocal et textuel) pour lutter contre le harcèlement. Consoles :

Amélioration continue de la personnalisation de la visée, nouvelles préconfigurations pour les manettes et options pour le FOV (champ de vision). Saison 4 Contenu saisonnier :

Nouvel Agent de Colombie ;

Évènement et mode Arcade. Contenu inédit :

Playlist permanente des modes Arcade ;

Cross-play et cross-progression. Protection des joueurs :

Système de réputation phase #3 : système de récompense et autres sanctions contre les récidivistes. Consoles :

Amélioration continue de la personnalisation de la visée, nouvelles préconfigurations pour les manettes et options pour le FOV (champ de vision).

Au passage, Ikumi Nakamura a comme l'an dernier collaboré avec Ubisoft pour créer deux skins à destination d'Ela et Zofia, les Witch Sisters, qui pourront être obtenues dans des bundles dès ce 21 février, le Ela Gloom Hound Bundle d'un côté et le Zofia Light Hound Bundle de l'autre. Un Pack Élite pour Nomad est également disponible, incluant l'uniforme Voyage Infini, un équipement de tête, une célébration de victoire, une carte d'Agent, des skins pour le lanceur Airjab, l'AK-74M, l'ARX200, le .44 Mag Semi-Auto et le PRB92, ainsi qu'un pendentif Chibi Élite du personnage.

Rainbow Six Siege est pour rappel disponible et jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (inclus dans l'abonnement Ubisoft+), Stadia et Amazon Luna dans les pays où le service est disponible. Il compte déjà plus de 80 millions de joueurs et vous pouvez vous le procurer dès 7,99 € sur Gamesplanet.

