Rainbow Six Siege : un intense court-métrage sur les sœurs Ela et Zofia diffusé en amont de la révélation de l'Année 7

Ubisoft a beau avoir lancé le mois dernier Rainbow Six Extraction, un jeu PvE pensé pour la coopération et dans lequel les Agents combattent la menace extraterrestre posée par les Archéens, il n'en oublie pas de continuer à faire vivre Rainbow Six Siege, son titre PvP à la longévité et au succès qui ne sont plus à prouver. L'Année 7 est donc en ligne de mire, avec un nouveau directeur, et c'est lors des phases finales du Six Invitational 2022 se déroulant cette fin de semaine que nous découvrirons les plans de l'éditeur, avec la révélation de la Saison 1 de l'An 7 ce samedi, intitulée Demon Veil, puis une roadmap le lendemain. En attendant, place à un superbe court-métrage !

Cette longue cinématique baptisée Sœurs d'armes réalisée par Digic Pictures met donc en scène Ela et Zofia, les deux frangines polonaises membres du GROM (Groupe de Réaction Opérationnelle et de Manœuvres), retraçant certains évènements de leur vie sur fond de l'émouvante chanson War de Brutus. Elżbieta et Zofia Bosak étaient ainsi unies jusqu'au décès de leur père Jan, ex-commandant du GROM où elles servaient côte à côte. Tout changea ensuite et ça ne va pas s'arranger avec cette Année 7, puisque Ela quitte l'Équipe Rainbow dans laquelle elles évoluaient toutes les deux pour rejoindre Nighthaven, une compagnie militaire privée introduite en 2019 avec l'Opération Shifting Tides, ce qui nous est montré ici. Et Kali n'a pas recruté qu'Ela, puisque James Porter, alias Smoke, est également présent et nous dévoile enfin son visage !

Il faut bien avouer que ce genre de vidéo donne envie d'un jeu solo scénarisé avec tous ces personnages, voire d'un film ou d'une série d'animation. En attendant d'en savoir plus sur l'Année 7, vous pouvez vous procurer Rainbow Six Siege à 17,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Ubisoft fait le point sur les sorties à venir lors de son année fiscale 2023 et évoque un potentiel rachat