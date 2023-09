Rainbow Six Siege : un personnage emblématique de Microsoft s'invite dans le FPS

La longévité de Rainbow Six Siege n'est plus à prouver puisque le FPS tactique et compétitif d'Ubisoft en est à sa huitième année de contenu depuis mars dernier, la Saison 3 Heavy Mettle se poursuivant actuellement. Contrairement à d'autres jeux service du marché, ses collaborations avec d'autres licences ne sont pas nombreuses, mais quand il y en a, elles sont toujours de qualité. Fin 2022, les fans de NieR: Automata et NieR Replicant avaient ainsi pu découvrir deux skins très classes pour Iana et Maverick. Ce mardi, l'éditeur a fait encore plus fort, puisque c'est un monument du jeu vidéo qui peut désormais être « incarné » : le Master Chief !

Bien évidemment, cette collaboration avec Halo n'ajoute pas le Spartan-117 en tant qu'Opérateur, mais cette skin Élite pour Sledge a tout pour plaire. Le design de l'armure est inspiré de Halo Infinite, tandis que le Marteau antigravité utilisé par les Parias vient remplacer la masse habituellement utilisée par ce membre du SAS. Des apparences pour le fusil à pompe M590A1, le fusil d'assaut L825A2 et le pistolet P226 MK25 sont également incluses, les faisant ressembler à des armes de l'UNSC, et le bundle inclus aussi des cartes d'Opérateur, une célébration de victoire et un adorable charme chibi représentant Cortana, le tout pour 2 400 Crédits R6.

Pour le coup, cela fait un deuxième jeu jouable sur les consoles PlayStation où le Master Chief est jouable après Fortnite. Si vous souhaitez vous la procurer, vous pouvez acheter des Crédits R6 sur Amazon ou chez Micromania.