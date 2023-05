Rainbow Six Siege : l'Opération Dread Factor et le Défenseur Fenrir disponibles via la Saison 2 de l'Année 8

L'inarrêtable Rainbow Six Siege est reparti pour une Année 8, dont nous connaissons les grandes lignes depuis l'arrivée de la Saison 1 et de son Opérateur Brava. Place aujourd'hui à la Saison 2, Opération Dread Factor, déployée ce mardi via une mise à jour dont vous pouvez découvrir tous les ajouts ci-dessous.

Elle introduit donc Fenrir, un Défenseur du sud de la Suède qui rejoint l'unité Redhammer et manie les mines F-Natt capables de réduire le champ de vision des adversaires avec un gaz terrifiant. Elle permet aussi de profiter d'une refonte de la carte Consulat, d'une sélection de modes Arcade accessibles en permanence, d'un gadget Bloqueur d'observation, d'un rééquilibrage de Grim et Thunderbird, de nouvelles options de configuration pour la manette, d'un bouton pour signaler que nous sommes prêts à lancer une partie lors du matchmaking, et plus encore. La liste complète des bugs corrigée par le patch est sinon disponible ici.

Capitaine Jordan « Thermite » Trace - Chef d'escouade des Redhammer

« Il n'y a rien qui puisse entraver la vision de Fenrir. Il est prêt à se sacrifier pour ses idées. »

Je vous l'accorde, Emil « Fenrir » Svensson a bien été démobilisé et il a collaboré avec l'ennemi. Pourtant, il ne m'a jamais paru hostile ni malveillant. Mon instinct me dit même qu'il mérite une seconde chance. C'est un soldat déterminé qui sait saisir chaque opportunité ; il fera des merveilles sous mon commandement.

FENRIR - DÉFENSEUR

ARME PRINCIPALE

MP7



SASG-12

ARME SECONDAIRE

Bailiff 410

GADGET

Fil barbelé



Caméra blindée

SANTÉ ★★★

VITESSE ★★★

Dr Elena « Mira » Álvarez - Directrice du département R&D

« La mine d'effroi F-NATT provoque un état émotionnel qui limite temporairement les capacités cognitives d'un individu. Les effets ne sont pas assez prononcés selon moi. »

MINE D'EFFROI F-NATT

La mine d'effroi F-NATT est un dispositif jetable qui s'accroche aux murs pour pouvoir être caché là où la peur suppure. Fenrir dispose de 5 mines et peut en activer jusqu'à 3 en même temps n'importe où sur la carte.

REFONTE DE LA CARTE CONSULAT

À l'occasion de cette nouvelle saison, le Consulat a reçu plusieurs améliorations techniques et ajustements de gameplay qui ont impacté tous les étages et les sites. Ces changements ajoutent de la difficulté et permettent de créer plus d'opportunités sur la carte, améliorant ainsi son équilibrage global. Les zones d'apparitions des assaillants ont aussi été modifiées pour réduire les frustrations et permettre une approche moins agressive. Dans l'ensemble, ces changements visent à réduire le contrôle de la zone extérieure, en obligeant les assaillants à passer plus de temps à l'intérieur des bâtiments.

MISE À JOUR DU STAND DE TIR

Une nouvelle zone fait son apparition au stand de tir. Elle permet aux joueurs de tester leurs armes contre des cibles en mouvement, afin d'analyser le recul et les dégâts en fonction des situations en jeu. Cette zone permet également aux joueurs expérimentés d'améliorer leurs options de tir personnalisées en temps réel.

En plus de ces fonctionnalités, les joueurs peuvent désormais utiliser un mur destructible dans le Couloir de dégâts pour tester la puissance de destruction des différentes armes.

SÉLECTION ARCADE PERMANENTE

Cette nouvelle sélection offre aux joueurs la possibilité de participer à des parties rapides originales dans les différents modes Arcade. Les modes de jeu Tirs à la tête uniquement, Snipers uniquement, Golden Gun et Match à mort font leur entrée dans cette sélection.

Le mode Chacun pour soi, un nouveau défi sans équipe où tous les joueurs sont vos adversaires, fait également sont apparition dans cette sélection.

ÉQUILIBRAGE

NOUVEAU GADGET : BLOQUEUR D'OBSERVATION

Le Bloqueur d'observation est un système de blocage de renseignements qui bloque la ligne de mire des outils d'observation et des drones adverses en projetant une barrière digitale. Ce gadget permet aux agents et aux dispositifs placés derrière la barrière de devenir indétectables par les outils d'observation.

La barrière digitale du Bloqueur d'observation ne peut être discernée que par les drones ou les outils d'observations. La barrière n'affecte pas directement les agents, et elle ne peut pas être vue à l'œil nu.

AMÉLIORATION DE GRIM

Les changements opérés sur Grim visent à améliorer la réactivité du Lanceur de ruches Kawan en diminuant son temps d'équipement et en augmentant sa cadence de tir afin qu'il puisse couvrir une zone plus rapidement. Désormais, les ruches Kawan déploient leur contenu plus rapidement, et une ruche bien placée aura plus de chance d'attraper les défenseurs alentour. Afin d'équilibrer ce changement, les ruches sont maintenant vulnérables à de nouvelles sources de dégâts, permettant ainsi aux défenseurs réactifs de détruire une ruche avant qu'elle ne déploie son essaim. Une fois déployés, les essaims restent actifs plus longtemps et ils ont une plus grande zone d'effet, mais leur durée de traque d'un défenseur quand il sort de l'essaim est diminuée.

De plus, les équipements de Grim ont été modifiés afin d'améliorer sa flexibilité pour lui permettre de nouvelles stratégies créatives grâce à son aptitude unique.

ACCESSIBILITÉ

NOUVELLES CONFIGURATIONS DE BOUTONS POUR MANETTE

Cette saison introduit trois nouvelles configurations de manette qui apportent des entrées alternatives pour tirer, s'accroupir et se pencher. Ces configurations contribuent à améliorer l'expérience de jeu sur Siege et permettent de corriger plusieurs difficultés qui nuisent au confort des joueurs.

Vous pouvez les trouver dans la section Dispositions de la manette du menu Options, où les modifications par rapport à la disposition par défaut apparaissent en surbrillance.

CONFORT DES JOUEURS

CAMÉRA LIBRE DANS LE REPLAY DE MATCHS

Les joueurs peuvent maintenant regarder les séquences du Replay de matchs sous n'importe quel angle, pour analyser leurs stratégies ou créer du contenu.

MISE À JOUR DE L'ESCOUADE

Lors du débriefing, les membres de l'escouade peuvent signaler à leur chef d'escouade qu'ils sont prêts à combattre en un seul clic. Les chefs d'escouade pourront passer directement à la phase de matchmaking en contournant le temps imparti du minuteur.

BAISSE DU PRIX DES AGENTS

Comme lors de chaque saison, le prix de certains agents baisse. L'opération Dread Factor n'y fait pas exception ! Le prix des agents Ace et Melusi passent à 10.000 points de Renommée ou 240 crédits R6. Le prix de Thunderbird est également en baisse, passant à 15.000 points de Renommée ou 360 crédits R6. Et enfin, le prix de Sens passe à 20.000 points de Renommée ou 480 crédits R6.

SKIN D'ARME SAISONNIÈRE

Affirmez votre domination en laissant déferler votre pouvoir et consumez tout sur votre passage ! Emparez-vous du pack Fureur contenue pour obtenir la skin d'arme et d'accessoire Rupture diabolique, l'arrière-plan Peur obsessive et le pendentif Vie et fléau. Cette skin d'arme saisonnière sortira lors du lancement de la saison et sera disponible à l'achat tout au long de la saison. Une fois déverrouillée, elle restera dans votre inventaire indéfiniment et pourra être appliquée à toutes vos armes disponibles.

ÉQUILIBRAGE DES AGENTS

GRIM

Ajout du Bailiff en arme secondaire.



Ajout de la Charge de brèche lourde.



Lanceur : Diminution du temps d'équipement (de 1,1 s à 1 s).



Lanceur : Augmentation de la cadence de tir (de 40 rpm à 70 rpm).



Projectile : Diminution du temps d'activation (de 1 s à 0,4 s).



Projectile : Vulnérable aux balles, aux lasers et aux attaques au corps à corps.



Zone d'effet : Augmentation de la durée (de 8 s à 16 s).



Zone d'effet : Augmentation du rayon (de 3,6 m à 4,6 m).



Zone d'effet : Changement du système de détection (détecte maintenant le corps au lieu de la tête).



Nuée : Diminution de la durée de traçage des joueurs (de 9 s à 4 s).



Nuée : Égalisation du temps entre les pings (de 1/3/9 s à 1 s).

THUNDERBIRD

Retrait des grenades à percussion et de la nitro.



Ajout du fil barbelé et de la caméra blindée.



Station KÓNA : Réduction de la quantité de soins par tir (de 30 PV à 20 PV).



Station KÓNA : Réduction du temps de rechargement (de 35 s à 15 s).

Changements d'équipement supplémentaires

GOYO

Remplacement de la nitro par la caméra blindée.



Ajout de grenades à percussion.

PULSE

Configuration de la nitro en tant que premier gadget.



Remplacement du fil barbelé par le bouclier déployable.



Ajout d'un bloqueur d'observation.

ALIBI

Remplacement du bouclier déployable par le bloqueur d'observation.



Remplacement des grenades à percussion par l'alarme de proximité.

JAGER

Remplacement du fil barbelé par le bloqueur d'observation.

TACHANKA

Ajout d'une alarme de proximité.

CLASH

Ajout d'un bouclier déployable.

ELA

Ajout d'un bloqueur d'observation.

ROOK

Ajout d'un bloqueur d'observation.

WARDEN

Ajout d'un bloqueur d'observation.

CAVEIRA

Ajout d'un bloqueur d'observation.

KAID

Ajout d'un bloqueur d'observation.

MAESTRO

Ajout d'un bloqueur d'observation.

SMOKE

Ajout d'un bloqueur d'observation.

CHANGEMENTS ET AMÉLIORATIONS

CONFORT DES JOUEURS

Mise à jour de l'interface utilisateur pour la Pénalité de réputation

L'avertissement pour l'activation de la Pénalité de réputation apparaît désormais seulement à la première manche au lieu de chaque manche.

Le nom de l'avertissement devient PÉNALITÉS (précédemment AVERTISSEMENTS). Le message disparaît peu de temps après le début de la manche, mais les icônes des pénalités actives resteront pour toute la durée de la partie.

Lorsque le joueur revient à l'écran d'accueil, même durant le matchmaking, des fenêtres pop-up apparaîtront. Si le joueur quitte le jeu sans voir ces fenêtres pop-up, elles apparaîtront au lancement du jeu.

SANTÉ DU JEU

Amélioration du système de classement

Les prérequis pour atteindre les rangs Émeraude, Diamant et Champion sont maintenant plus rigoureux.

Mise à jour des sélections

Ajout de la refonte de la carte Consulat sur toutes les sélections.

Carte impossible à exclure

La carte Consulat sera impossible à exclure durant toute la saison.

Agent impossible à exclure

Fenrir sera impossible à exclure dans les sélections classées et non classées pendant les deux premières semaines suivant sa sortie.

MISES À JOUR DES FONCTIONNALITÉS

Sélection des périphériques audio entrée/sortie