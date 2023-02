Rainbow Six Siege : les nouveautés de l'Année 8 se dévoilent, avec un focus et une date pour la Saison 1 et l'Opérateur Brava

Tom Clancy's Rainbow Six Siege a été lancé en décembre 2015 et il n'est pas près de s'arrêter. Dirigé par une nouvelle équipe depuis le début de son Année 7, il vient de nous dévoiler davantage son avenir au détour des finales du Six Invitational de Montréal. Les festivités débuteront le 7 mars 2023 avec la Saison 1 de l'Année 8, Opération Commanding Force.

Elle ajoutera en premier lieu Brava, une Attaquante brésilienne qui fait partie de l'unité Viperstrike et manie un Drone Kludge capable de pirater et faire surchauffer les accessoires sur le terrain. Elle peut s'équiper d'un PARA 308 ou du CAMRS en arme principale, des pistolets Super Shorty ou USP en armes secondaires, et d'une mine claymore ou d'une grenade fumigène. La Saison 1 marquera également l'arrivée d'une solution anti-triche contre ceux utilisant des claviers et souris sur consoles, qui augmentera le temps d'input pour les forcer à repasser à la manette, optimisera le système de rechargement en empêchant le reload cancelling interrompant l'animation dédiée, et amènera des défis pour les débutants permettant de débloquer de premiers Opérateurs.

Après cela, en Saison 2, nous aurons droit à un Opérateur suédois, une refonte de la map Consulate et de l'agent Frost, une playlist Arcade permanente et de nouvelles cibles au Shooting Range. En Saison 3, nous accueillerons un Opérateur sud-coréen, des améliorations pour les Quick Match, un gadget pour bloquer la vision des adversaires et des tutoriels jouables. Enfin, en Saison 4, nous pourrons découvrir un Opérateur portugais, une nouvelle carte, du neuf pour l'utilisation du bouclier et une playlist Defender AI.

Les quatre prochaines saisons amèneront sinon chacune un évènement à durée limitée et un Battle Pass avec des cosmétiques à débloquer (Battle Pass que vous pouvez acheter d'un bloc avec des bonus via le Pass Année 8), ainsi que des améliorations pour la sécurité et le confort de jeu. Attendez-vous notamment à un système d'évaluations entre joueurs, davantage de conditions pour jouer en Parties Classées, un mode Privé pour ne jouer qu'entre joueurs consoles sans cross-play avec le PC, ou encore davantage de possibilités de personnalisation des touches à la manette.

Vous pouvez découvrir plus haut un récapitulatif des nouveautés à venir cette année et surtout en Saison 1, la cinématique d'ouverture de l'Année 8 et des vidéos dédiées à Brava. Rainbow Six Siege est disponible à partir de 5,26 € sur Amazon.fr.