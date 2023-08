Rainbow Six Siege : Ram, la version 2.0 des Quick Match et d'autres nouveautés débarquent avec la Saison 3 de l'Année 8, Heavy Mettle

Après Brava pour la Saison 1 et Fenrir en Saison 2, Rainbow Six Siege s'apprête à recevoir un nouvel Opérateur via la Saison 3 de son Année 8. Opération Heavy Mettle vient d'être révélée, alors qu'elle sera lancée en ce début de semaine sur le serveur de test public, avant son déploiement pour le grand public dans quelques semaines.

Elle ajoutera donc une agente sud-coréenne, Ram, une Assaillante du Redhammer Squad qui a dans son arsenal les fusils R4C et LMG-E, un fusil à pompe ITA 12S et un pistolet MK1 9 mm, une grenade flash et une charge de brèche lourde. Elle manie surtout le BU-GI Auto-Breacher, un drone blindé qui explose des sols destructibles, brise des barricades et détruit des pièges de Défenseur alors qu’il avance de manière autonome sur son chemin.

La Saison 3 s'accompagne également d'un système de recommandation de joueurs, qui permet d'évaluer jusqu'à deux alliés et un adversaire en fin de partie, selon différents critères. Les joueurs au comportement le plus positif seront récompensés par l'offre de packs Alpha. Elle accueillera aussi le mode Arcade temporaire Weapon Roulette, attribuant une arme aléatoire commune à l'ensemble des joueurs, qui peut changer en cours de partie.

Ubisoft prévoit de plus de passer le mode Quick Match en Quick Match 2.0, avec un matchmaking plus rapide et des règles plus casuals, comme un Pre-Setup pour les Défenseurs afin qu'ils déploient rapidement des éléments en début de manche, ou un système de protection rendant l'Assaillant invincible pendant 10 secondes en début de manche. D'autres changements et rééquilibrages sont à venir, avec par exemple le mode Non Classé qui va être rebaptisé Standard ou encore la possibilité de masquer l'ATH sur les caméras en mode Spectateur. Le changelog complet est disponible en anglais chez MP1st et les nouveautés ont aussi été présentées en vidéo.

Pour les plus investis, un bundle Elite pour Thunderbird est aussi sorti dans la boutique et contient la tenue Tamer of the White Howl, un accessoire de tête, une emote de victoire, des cartes d'Opérateur, des skins de gadget, un charme chibi et des skins d'armes pour les SPEAR .308, Bearing 9, Q-929 et SPAS-15. Rainbow Six Siege est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.