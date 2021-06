NVIDIA GeForce : bientôt du DLSS dans Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege, du RTX dans DOOM Eternal et plus encore !

NVIDIA veut rendre les jeux PC meilleurs pour les possesseurs d'une carte graphique GeForce, capables de faire tourner des technologies exclusives comme le RTX, le DLSS et Reflex. Le constructeur vient d'annoncer qu'elles allaient s'étendre à encore plus de jeux très bientôt, et pas des moindres.

Il sera ainsi possible de profiter du DLSS dans Red Dead Redemption 2 prochainement, mais aussi dans DOOM Eternal courant juin, Rainbow Six Siege (déjà compatible Reflex), Icarus à son lancement cet automne, LEGO Builder's Journey à son portage PC le 22 juin, DYING: 1983, The Ascent à sa parution du 29 juillet et The Persistence dès le 11 juin. DOOM Eternal, Icarus, LEGO Builder's Journey, DYING: 1983, The Ascent et The Persistence seront également compatibles avec le ray tracing.

Escape from Tarkov, CrossFire HD, Naraka: Bladepoint et War Thunder ont eux prévu d'être rendu utilisables avec le Reflex, qui diminue le temps de réaction pour plus de performances. Pour les curieux, un tas de vidéos montrent ces technologies en action sur ces différents jeux : pour prendre une claque avec DOOM Eternal en mode RTX On, ça se passe ci-dessus.

