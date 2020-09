DOOM Eternal : une vidéo de gameplay en 4K pour comparer la RTX 3080 à la RTX 2080 Ti

Impossible d'y échapper, NVIDIA a présenté cette semaine ses nouvelles cartes graphiques avec une architecture Ampere, les GeForce RTX 30. Il y a la haute de gamme, la GeForce RTX 3090 (alias Big Ferocious GPU), l'entrée de gamme RTX 3070 à moins de 500 dollars et donc le milieu de gamme, la RTX 3080.

Une carte graphique qui en a sous la capot avec ses 10 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gb/s, ce qui d'après le constructeur suffit à faire tourner n'importe quel jeu à 60 fps en 4K. Le constructeur vient de partager une nouvelle vidéo aujourd'hui afin d'appuyer son propos, en faisant tourner DOOM Eternal avec une RTX 2080 Ti et une RTX 3080. Le résultat est sans appel à en croire le compteur d'images par seconde en haut à droit de l'écran, la nouvelle carte graphique de NVIDIA fait bien mieux que sa prédécesseur et atteint les 150 fps, là où la RTX 2080 Ti stagne à moins de 110 fps sur la même séquence de jeu.

Annoncée à partir de 699 $, la GeForce RTX 3080 sera sans aucun doute la nouvelle carte graphique ultra populaire ces prochains mois, elle sera disponible à partir du 17 septembre prochain, mais pour profiter de DOOM Eternal à un haut framerate, il faut également avoir un bon moniteur, l'écran Alienware AW2720HF de 27 pouces à 240 Hz est actuellement vendu 399,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : DOOM Eternal : les 1 000 fps atteints avec un PC haut de gamme