DOOM Eternal : un spot TV sur fond de rap et 9 minutes de gameplay en 4K et 60 fps dans le niveau Base d'adepte

Le mois prochain, le Doom Slayer va faire son retour dans une aventure inédite et ultra prometteuse, DOOM Eternal. Bethesda a déjà eu de nombreuses occasions de le mettre en avant et entame la dernière ligne droite de sa promotion en diffusant à présent un spot TV.

Oubliez tout de suite le metal hurlant et la poussée d'adrénaline qui se dégage habituellement de la licence, c'est le morceau de rap Rebel Renegade de Tommee Profitt feat. Beacon Light qui accompagne ces quelques secondes que nous retrouverons sur nos écrans pour promouvoir le jeu, un choix étonnant...

Bon, pour profiter un peu mieux de l'ambiance véritable du FPS d'id Software, IGN a de son côté diffusé un peu plus de 9 minutes de jeu prenant place dans le troisième niveau, Base d'adepte. La particularité de cette séquence est que notre confrère joue en Master Level, offrant un défi encore plus grand avec l'apparition d'ennemis qui ne devraient être rencontrés que dans la suite de l'intrigue et ici présents en groupe, une option bien distincte du choix de la difficulté. L'ensemble de l'arsenal est ici débloqué, permettant d'apprécier toutes les possibilités offertes en termes de gameplay.

Envie d'en voir encore plus ? Récemment, nous avons eu droit à l'exploration de la forteresse du Doom Slayer, que nous pourrons arpenter à notre guise à partir du 20 mars dans DOOM Eternal, sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis plus tard sur Switch.

