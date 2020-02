DOOM Eternal : une minute de gameplay pour résumer le contenu du jeu

Il reste encore un peu plus d'un mois à patienter avant la sortie de DOOM Eternal sur ordinateurs et consoles, alors pour patienter, Bethesda et id Software ont partagé une petite bande-annonce qui résume le contenu de leur FPS démoniaque.

DOOM Eternal proposera donc une campagne solo en compagnie du Doom Slayer pour affronter des démons dans l'espace, en Enfer et dans plusieurs dimensions afin de sauver l'Humanité, rien que ça, mais également un mode multijoueur Battlemode où deux Démons affrontent un Slayer dans des parties en ligne explosives. Bien évidemment, les développeurs rajouteront des cartes et des Démons jouables gratuitement après la sortie.

La date de sortie de DOOM Eternal est fixée au 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, avec une version Switch attendue plus tard.

Lire aussi : PREVIEW de DOOM Eternal : et ça fait bim bam DOOM… mais en mieux !