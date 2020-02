DOOM Eternal : une dizaine de minutes de gameplay dans la forteresse du Doom Slayer

Ce mois-ci, DOOM Eternal est à l'honneur du programme IGN First, permettant aux joueurs de découvrir en vidéos les multiples facettes du FPS d'id Software. Après les 10 premières minutes du jeu, l'introduction au système de mods et aux Runes, des Glory Kills à gogo et du multijoueur asymétrique dans le Battlemode, quoi de neuf à présent ?

Eh bien, tout simplement une petite visite guidée de l'antre du Doom Slayer, la fameuse forteresse orbitant autour de la Terre et servant de hub, dont nous vous avions parlé dans nos impressions de janvier. La séquence de jeu d'une dizaine de minutes prend place au début de l'aventure après avoir déposé la première Batterie sentinelle récupérée dans le 2e niveau, et c'est le directeur du jeu Hugo Martin qui explique plusieurs petites choses, que nous n'avions d'ailleurs pas forcément relevées lors de notre prise en mains. Par exemple, il sera possible de lancer des musiques débloquées pour mettre un peu d'ambiance. Les développeurs ont souhaité instaurer un sentiment de progression à mesure que nous débloquerons des accès, armes et autres skins dans ce lieu. La zone d'entraînement est aussi montrée, permettant d'exercer notre skill à buter du démon sans nous soucier des conséquences. Et pour finir, c'est bien la chambre du personnage qui est montrée, où les touches d'humour sont nombreuses.

Pressé de découvrir les moindres secrets de DOOM Eternal ? Il faudra encore un peu patienter, sa date de sortie étant fixée au 20 mars sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et par la suite sur Switch.

