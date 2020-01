PREVIEW de DOOM Eternal : et ça fait bim bam DOOM… mais en mieux !

Un massacre chorégraphié





Si DOOM Eternal a été repoussé, il ne faut y voir que la volonté affichée des développeurs d'id Software de proposer le meilleur shooter possible et nous l'avons bien compris en ayant la chance d'y jouer durant environ 3h récemment chez Bethesda. Et nous les comprenons bien, tant ce nouvel épisode servant de suite à DOOM (2016) ne manque pas d'ambitions. Au programme de notre massacre de démons ce jour-là ? Rien de moins que les trois premiers niveaux de l'aventure (Enfer sur Terre, Exultia et Base d'adepte) sur un PC le faisant tourner en 1440p à 60 Hz en jouant avec une manette Xbox (nous avions le choix avec le combo clavier et souris), pour un dépaysement certain et nous apprendre les bases de son riche gameplay ne consistant pas seulement à tirer sur tout ce qui bouge.

DOOM Eternal devrait proposer un véritable défi aux guerriers du pad.

Vous n'avez jamais joué, ou très peu, à un Doom ? Vous trouverez vos marques très rapidement, tout étant très bien expliqué et plutôt instinctif. Pour autant, sachez que DOOM Eternal devrait proposer un véritable défi aux guerriers du pad. Nous avions ainsi le choix de la difficulté entre Bleusaille, Fais-moi Mal, Ultraviolence et Cauchemar. Pour avoir essayé un moment cette dernière, un Arachnotron deviendra alors un bon gros défi à même de vous donner des sueurs froides ! Rien qu'avec la deuxième, qualifiée de mode « Normal », le challenge était bien présent, mais jamais véritablement frustrant, la clé de la réussite étant de bien penser notre stratégie de combat, quitte à die and retry autant de fois que nécessaire.

Pour parvenir à notre objectif, les environnements plus ou moins ouverts font ainsi déferler sur nous des vagues de démons en tout genre, que nous pouvons aisément classer en trois catégories : les trashmobs dont l'utilité est de nous fournir en ressources, ceux opposant un peu de résistance, mais qui se gèrent assez facilement, et les démons plus ou moins emblématiques de la licence. Ces derniers ont tous un point faible à exploiter, à l'instar de la gueule béante du Cacodémon, du canon d'épaule du Revenant ou de la tourelle servant de queue à l'Arachnotron.

Progresser nécessite donc d'éliminer en priorité les grosses menaces puis de nettoyer le reste de la zone dans un enchaînement sanglant de bon aloi, mais pas de n'importe quelle manière ! Les délicieux glory kills redonnent ainsi de la vie et nous en avons abusé comme il se doit, surtout après avoir débloqué la Frappe sanglante, un bon gros coup bien violent se déclenchant une fois sa jauge pleine. De son côté, la tronçonneuse file des munitions en charcutant nos proies de diverses manières. Attention toutefois, il faut du carburant pour la faire fonctionner, la quantité variant selon l'ennemi, histoire de corser un peu les choses. Enfin, le Cracheur ardent sert à réchauffer une atmosphère déjà bien bouillante avec ses flammes pour nous redonner des points d'armure, qui fondent comme neige au soleil en cas d'attaque.

Côté arsenal, les différentes armes s'obtiennent au fil de notre progression dans le scénario, notre Doom guy commençant avec son traditionnel fusil à pompe avant d'acquérir le Canon lourd, pour des kills de précision, puis le Fusil à plasma pour des tirs frénétiques, en plus des Grenade à fragmentation et Bombe givrée. Ce n'est là qu'un échantillon, au moins cinq autres armes pouvant être débloquées. Pour passer de l'une à l'autre, tout s'effectue rapidement et le plus aisément du monde à l'aide d'une roue de sélection, chacune étant par ailleurs associée à une couleur pour s'y retrouver en un clin d'œil. Ajoutez à cela les modules pour ajouter de nouvelles fonctionnalités bien utiles (coucou la bombe collante du shotgun et la lunette du canon !) à raison de deux par arme et vous aurez de quoi vous sortir de bien des situations, à condition de débloquer tout cela.

Welcome to DOOMvania!





Plus qu'un simple FPS bourrin, DOOM Eternal compte nous conter une histoire engageante bâtie sur un lore nous ayant semblé bien travaillé et à la richesse certaine. Dans les faits, c'est l'apocalypse sur Terre et le Doom Slayer traque les prêtres de l'Enfer à commencer par Deag Nilox, et va par la suite chercher à reconstruire son localisateur céleste pour dénicher ses petits copains, tout en croisant au passage plusieurs personnages inédits, dont la Khan Maykr. Pour aider les joueurs à s'y retrouver, id Software à de nouveau ajouté un Codex aux pages à ramasser, ce qui ne sera sans doute pas de trop pour tout comprendre.

Nous sommes entrés dans la chambre de ce personnage légendaire.

Dans sa structure générale, DOOM Eternal nous a surpris avec ses allures non dissimulées de metroidvania, ayant même l'audace d'intégrer un hub central à l'aventure. Oui, le Doom Slayer vit dans un immense vaisseau de commandement en orbite de la Terre, dont les accès vont se débloquer au fur et à mesure de notre progression, notamment à l'aide de batteries. La carte en 3D n'est d'ailleurs pas de trop pour bien s'y repérer. En plus de pouvoir y sélectionner une destination pour explorer les niveaux à volonté, une prison démoniaque sert de terrain d'entraînement et nous avons pu voir différents sas contenant des armures à débloquer, dont une skin classique. Mieux encore, nous sommes entrés dans la chambre de ce personnage légendaire, qui aime visiblement collectionner des guitares et lire des comics quand il n'effectue pas de réparation sur son établi. Oh, et il semblerait même à la vue du vieux PC à écran cathodique nous demandant de collecter des disquettes, que nous pourrions jouer au Doom original !

En plus de ça, chaque niveau regorge de collectibles et secrets à dénicher, dont d'adorables jouets représentant les démons qui finiront sur une étagère ! Les maps étant désormais bien plus verticales, le Slayer s'est mis à la grimpette pour les explorer. D'ailleurs, les phases de plateforme se multiplient rapidement, nécessitant de jongler entre le double saut et la Ruée pour progresser, avec plus ou moins d'obstacles corsant l'affaire. Cela peut sembler déroutant et nécessite une phase d'apprentissage, mais ces nouveautés sont clairement bienvenues et nous ont pleinement satisfaites.

Une jauge de corruption sert elle d'indicateur de complétion à chaque mission, scindée en trois segments, permettant au passage d'acquérir des points d'armes pour améliorer nos modules. Si le premier se complète sans y penser, le deuxième nécessite de trouver une clé de Slayer pour ouvrir la porte du même nom où un défi nous attend, déjà assez corsé pour celui d'Exultia. Reste enfin la Confrontation secrète, dont nous ne pouvons malheureusement rien vous dire de plus si ce n'est qu'il faut vraiment le vouloir pour en trouver l'accès, même en voyant où elle se trouve sur la carte. Autre petite nouveauté plutôt agréable, des démons renforcés peuvent apparaître en jouant connecté au réseau, qui sont tout simplement ceux ayant tué le Doom Slayer d'un autre joueur. Une bonne occasion de montrer qui est le boss !

Sachez également que nous avons un certain contrôle sur l'amélioration de notre personnage, qui s'annonce assez complète. Cristaux sentinelles pour augmenter au choix la santé, le nombre de munitions transportables ou l'armure, runes ajoutant divers bonus et compétences d'armure praetor se débloquant à l'aide de points glanés dans les niveaux, la montée en puissance devrait être progressive, mais bien significative. Enfin, nous engrangeons de l'XP à la fin de chaque mission, débloquant des titres et autres récompenses. Pour finir, un seul petit bug est venu entraver quelques instants notre partie, à savoir une porte ne s'ouvrant pas alors que la salle était nettoyée. Un petit retour au checkpoint plus tard et ce souci n'était plus que de l'histoire ancienne.

Nos nouvelles impressions : vivement ! Nous étions venus tâter du Doom et nous avons eu bien plus que ça avec cet avant-goût de DOOM Eternal, dont les graphismes ont su flatter nos rétines. Il faut dire que l'id Tech 7 fait des merveilles, les environnements traversés étant de toute beauté, aussi chaotiques qu'ils puissent être. Son contenu faisant la part belle au scénario s'annonce copieux, sans même mentionner les défis et maîtrises d'armes, et encore moins le multijoueur. Tous les voyants sont donc au vert avant la venue du Doom Slayer, qui devrait ensanglanter nos soirées comme jamais.