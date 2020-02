DOOM Eternal : du gameplay en multijoueur asymétrique pour le Battlemode

La saga DOOM est surtout connue pour ses campagnes captivantes où nous pouvons occire des ennemis à la chaîne. Modernisation oblige, elle propose aussi désormais des modes multijoueurs pour prolonger l'expérience.

Battlemode sera le pan en ligne de DOOM Eternal, et nous invitera à des parties en 2v1 opposant deux joueurs contrôlant des démons, aux côtés d'autres créatures démoniaques contrôlées par l'ordinateur, face à un troisième dirigeant le Doom Slayer. Les affrontements se font en trois manches, et pour la remporter, il faut soit éliminer le héros solitaire, soit abattre les deux monstres incarnés par des joueurs avant que l'un des deux ne réapparaisse.

Nous avions déjà eu plusieurs occasions d'apercevoir le Battlemode en action, mais si vous en voulez plus, IGN a pu enregistrer une dizaine de minutes de gameplay en compagnie du directeur Hugo Martin. De quoi nous donner du grain à moudre en attendant la date de sortie du 20 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, la version Switch étant pour rappel prévue pour plus tard.

