DOOM Eternal : les 1 000 fps atteints avec un PC haut de gamme

Sur PC, la course aux fps (images par seconde) est omniprésente, surtout dans les jeux de tir. L'expérience de jeu est plus agréable avec un framerate élevé, id Software avait donc annoncé que DOOM Eternal pouvait tourner à 1 000 fps grâce au moteur id Tech 7. Un chiffre bien loin de ceux sur consoles, et des passionnés ont réussi à l'atteindre.

Piotr « Lipton » Szymanski et Marcin « Ryba » Rywak de x-kom, une équipe spécialisée dans l'overclocking, ont ainsi réussi à faire tourner DOOM Eternal à 1 000 fps lors de la QuakeCon at Home, afin de vérifier la promesse d'id Software, qui n'était jusqu'ici que théorique. En pratique, l'exploit n'est pas à la portée de tout le monde, la petite équipe a utilisé un ordinateur haut de gamme avec un i7-9700K à 6,6 GHz et une RTX 2080 Ti d'ASUS à 2,4 GHz (et seulement 2x8 Go de RAM HyperX Predator à 4 000 MHz), sans oublier surtout un refroidissement à l'azote liquide LN2 pour éviter que les composants ne chauffent trop. Le résultat est payant, DOOM Eternal a atteint les 1 014 fps sur une carte d'entraînement, Bethesda a partagé la vidéo de l'exploit, elle est à admirer ci-dessus.

Alors oui, ça ne sert pas à grand-chose, mais comme tous les concours d'overclocking, le but est de pousser le PC dans ses derniers retranchements, et ici, x-kom a prouvé que l'id Tech 7 en a sous le ventre et gère de manière optimale le multi-cœur des CPU. Et surtout, cela signifie que vous pouvez faire aisément tourner DOOM Eternal à un framerate plus traditionnel, il suffit pour cela de mettre la main sur un moniteur comme le M24G1 de HKC à 144 Hz contre 189,99 € sur Amazon.fr.