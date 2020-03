DOOM Eternal : au moins 60 fps partout, sauf sur Switch

Si la course au nombre d'images affichées par seconde n'a parfois pas lieu d'être, pour DOOM Eternal, elle est essentielle. À quelques jours du lancement du FPS sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le lead engine programmer Billy Khan lâche quelques informations.

Comme il fallait s'en douter, DOOM Eternal tournera à 60 fps sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S et Xbox One X, mais pas sur Nintendo Switch. id software l'avait déjà dit en août dernier, tout en rappelant que le DOOM de 2016 tournait déjà à 30 fps sur la console de salon portable, et que l'expérience était plaisante. Sur PC, vous pouvez y aller, DOOM Eternal pourra grimper jusqu'à 1 000 fps ! Malheureusement, Billy Khan ne fait nulle part mention de la résolution.

DOOM Eternal profitera également de la technologie HDR sur PS4, PS4 Pro, Xbox One S et Xbox One X, la Xbox One classique n'étant pas compatible avec cette fonctionnalité. Par ailleurs, toutes les consoles de Sony et Microsoft, ainsi que les PC, bénéficieront d'un réglage du champ de vision (FOV), comme pour l'opus de 2016. Là encore, sur Switch, l'option ne sera pas disponible dans le menu.

Pour rappel, la date de sortie de DOOM Eternal est fixée au 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, pour admirer le titre en 4K et à 60 fps, c'est par ici.