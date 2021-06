DOOM Eternal : la mise à jour next-gen pour les PS5 et Xbox Series X et S est là, un trailer en 4K à 60 fps pour fêter ça

Si vous faites partie des chanceux à avoir une console next-gen à la maison, vous avez désormais une bonne raison de faire ou refaire DOOM Eternal. Bethesda Softworks vient comme annoncé de déployer une mise à jour next-gen pour le titre d'id Software, le rendant plus performant sur PS5 et Xbox Series X|S.

3 modes d'affichage privilégiant le ray tracing, le framerate ou la résolution sont disponibles : direction notre précédent article pour tout savoir à ce sujet. Du 120 fps sera possible au détriment de la qualité, mais c'est bien un trailer en 4K et à 60 fps qui vient d'être diffusé pour fêter l'arrivée du patch. Il est gratuit pour tout le monde, et vous pouvez donc mettre votre version PS4 ou Xbox One à niveau sans frais.

Rappelons que c'est aussi aujourd'hui que le ray tracing débarque sur PC, pour des visuels encore plus impressionnants avec les cartes graphiques qui le permettent. Le titre est disponible sur consoles à partir de 25,99 € pour les retardataires.