E3 2021 : DOOM Eternal, la mise à jour next-gen et le ray tracing datés, les différents modes d'affichage sur PS5 et Xbox Series X et S précisés

Je ne trouve pas ça opportun toute cette salade niçoise entre le choix de la performance, de la résolution, du 120fps ou pas, du raytracing ou pas…

Que les développeurs aient une vision propre à leur projet, et ensuite ils adaptent le visuel en fonction.



Par exemple Kojima attenant à avoir du 60fps pour son MGS5, il a adapté le visuel pour que le moteur encaisse le coup. Il n’est pas venue nous emmerder à désactiver tel ou tel machin pour garder le framerate à 60.

Il avait une vision pour son jeu, ils voulaient que les joueurs y jouent comme ça et pas autrement.

Lorsque dans un film le réalisateur décide de filmer tel passage en 1,85 ou 1,66 c’est son problème et il a ses raisons, il ne vient pas ensuite nous demander dans les menus de faire notre petit marché.



Tout cela traduit un certain manque de maturité de la part de certains studios.

Je note que le plus gros vendeur, Rockstar, n’offre aucun choix graphique pour ses propres jeux.