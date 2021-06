E3 2021 : Grounded, la plus grosse mise à jour du jeu sortira à la fin du mois

En plus d'avoir brièvement annoncé The Outer Worlds 2 lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, Obisidian Entertainment a profité de l'évènement pour parler de Grounded, son jeu de survie dans un jardin avec des enfants rapetissés, qui est toujours en accès anticipé sur ordinateurs et consoles.

Dans quelques jours, Grounded va avoir droit à sa plus grosse mise à jour à ce jour, qui rajoutera un tas de matériaux de construction et la possibilité de bâtir des structures de champignons. Les amateurs de bêtes à huit pattes seront également ravis d'apprendre que Broodmother va s'inviter dans le jardin. Heureusement, les développeurs rappellent qu'ils proposent un mode Arachnophobe (mais la bande-annonce ci-dessus tarde à l'activer). Obisian rappelle qu'il est à l'écoute des joueurs, qu'il a déjà rajouté du contenu en conséquence et qu'il continuera de le faire tout au long de cette phase de Game Preview.

Cette grosse mise à jour, The Shroom & Doom, de Grounded sera lancée le 30 juin prochain sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, en plus de nouveaux Succès pour faire grimper votre Gamerscore.