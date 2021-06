E3 2021 : Limited Run Games annonce River City Girls 2, BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, République: Anniversary Edition, Shantae sur PS5 et bien plus !

Cette année encore, Limited Run Games avait prévu une présentation dans le cadre de l'E3 2021 (même si non affilié avec l'ESA), qui était pour ne pas changer assez surréaliste et nous a réservés quelques surprises. Avant de passer à la liste complète des jeux qui seront édités physiquement, voire au format numérique pour le petit dernier sorti du fin fond de l'enfer vidéoludique, quelques annonces ont été placées lors du show.

En effet, WayForward avait pas mal de nouveautés à introduire et a choisi cette présentation pour cela. Ainsi, River City Girl débarquera sur PS5, tandis que Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka paru en 1994 va être localisé sur Switch sous le nom de River City Girls Zero en fin d'année. Une suite appelée logiquement River City Girls 2 est elle en développement et sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam).

Les cinq jeux de la licence Shantae vont quant à eux sortir sur PS5 et donc chez LRG en physique avec des éditions standards et collector, à savoir Shantae, Shantae: Risky’s Revenge - Director's Cut, Shantae and the Pirate's Curse, Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae and the Seven Sirens. Le premier épisode va également s'inviter sur PS4 et tous les épisodes sur cette console bénéficieront d'une mise à jour gratuite vers leur version PS5 si vous avez une copie. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, une version remastérisée du jeu développé par WayForward sorti en 2002, va voir le jour sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, GOG), éditée par Ziggurat Interactive.

Enfin, les Français de Camouflaj vont sortir République: Anniversary Edition sur PS4 (avec support du PSVR) et Switch, une version retravaillée par Skymap Games. La palme de l'annonce la plus improbable revient tout de même à Plumbers Don't Wear Ties, le visual novel de la 3DO qui fera son retour, pour le meilleur comme pour le pire...

Quant à la liste des jeux qui vont bénéficier de sorties physiques sur les plateformes actuelles voire des reliques du passé, les voici :

Axiom Verge 2 (PS5, PS4, Switch) ;

(PS5, PS4, Switch) ; BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (PS4) ;

(PS4) ; Castlevania: Rondo of Blood (Turbo Duo) ;

(Turbo Duo) ; Contra Anniversary Collection (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler Bundle (Switch) ;

(Switch) ; DUSK (Switch) - Une version PS4 était indiquée, mais il semblerait que ce soit une erreur ;

(Switch) - Une version PS4 était indiquée, mais il semblerait que ce soit une erreur ; Ghoul Patrol (PS4, Switch, SNES) - 18 juin ;

(PS4, Switch, SNES) - 18 juin ; Going Under (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; Haven (PS5, PS4, Switch) ;

(PS5, PS4, Switch) ; Huntdown: Collector's Edition (PS4, Switch) - Disponible ;

(PS4, Switch) - Disponible ; One Step From Eden (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; Plumbers Don't Wear Ties (PS5, PS4, Switch, PC) ;

(PS5, PS4, Switch, PC) ; République: Anniversary Edition (PS4, PSVR, Switch) ;

(PS4, PSVR, Switch) ; RetroMania Wrestling (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; River City Girls (PS5) ;

(PS5) ; River City Girls Zero (Switch) ;

(Switch) ; River City Girls 2 (PS5, PS4, Switch) ;

(PS5, PS4, Switch) ; RWBY: Grimm Eclipse (Switch) ;

(Switch) ; Shantae (PS5, PS4) ;

(PS5, PS4) ; Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (PS5) ;

(PS5) ; Shantae and the Pirate's Curse (PS5) ;

(PS5) ; Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (PS5) ;

(PS5) ; Shantae and the Seven Sirens (PS5) ;

(PS5) ; SkateBIRD (Switch) - Une version PS4 était indiquée, mais c'était une erreur ;

(Switch) - Une version PS4 était indiquée, mais c'était une erreur ; Strife (Switch) ;

(Switch) ; SUPERHOT (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; The TakeOver (PS4, Switch) ;

(PS4, Switch) ; Zombies Ate My Neighbors (PS4, Switch, SNES, Genesis) - 18 juin.

Si vous aimez la licence Shantae, vous pouvez acheter Shantae: Half Genie Hero Ultimate Day One Edition sur Amazon au prix de 55,99 €.