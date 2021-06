E3 2021 Awards : l'ESA récompense les jeux les plus attendus, Microsoft repart avec les prix majeurs

L'E3 2021 touche déjà à sa fin et l'ESA, qui organise l'évènement, a profité de cette première édition exclusivement en ligne pour organiser un Official E3 2021 Awards Show, une petite cérémonie visant à récompenser les meilleurs jeux du salon. Un évènement au communiqué alléchant, mais qui n'a pas été riche en annonces ou révélations passionnantes, comme prévu.

Non, l'ESA a simplement ici récompensé les jeux les plus attendus par certains journalistes d'IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar+, avec un prix pour la meilleure présentation de l'E3 2021, un autre pour le jeu le plus attendu de manière générale et une sélection de titres eux aussi attendus par les rédactions.

Et c'est Microsoft qui « gagne » cet E3 2021 avec le prix de la meilleure présentation pour le Xbox & Bethesda Games Showcase, il faut dire qu'il n'avait pas vraiment de concurrence cette année, et il repart également avec le prix du jeu le plus attendu de manière générale pour Forza Horizon 5. Concernant les autres jeux attendus par les journalistes, les voici :

Capcom : The Great Ace Attorney Chronicles ; Gearbox Software : Tiny Tina’s Wonderlands ; Indie Games : Falling Frontier ; Intellivision : Asteroids ; Nintendo : The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ; PC Gaming Show : Songs of Conquest ; Freedom Games : Airborne Kingdom ; Future Games Show : Immortality ; Square Enix : Marvel’s Guardians of the Galaxy ; Ubisoft : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope ; Xbox/Bethesda : Halo Infinite ; Yooreka Studio : Loopmancer.

Voilà donc qui marque la fin de l'E3 2021, une édition un peu particulière plus marquée par les nombreuses conférences soporifiques que les rares annonces tonitruantes, mais qui n'a pas manqué de dévoiler de nouveaux jeux vidéo déjà très attendus. Et vous, quel titre vous aura marqué lors de l'E3 2021 ? Forza Horizon 5 sera pour rappel inclus dès son lancement dans le Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois.