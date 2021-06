E3 2021 : un Official E3 2021 Awards Show pour remettre des prix annoncé, des annonces prévues ?

Alors que l'E3 2021 fait tout pour redorer son blason après une année blanche, les opportunistes qui avaient réussi à se faire une place en 2020 vont en partie revenir sur la même période. Ce qui risque bien de nous donner un mois de juin bordélique, mais riche en annonces en tout genre.

Ainsi, l'ESA, organisateur de l'Electronic Entertainment Expo, vient d'annoncer que l'E3 2021 qui débutera ce 12 juin se terminera par un Official E3 2021 Awards Show le mardi 15 juin 2021. Il aura pour principale vocation de remettre des récompenses aux jeux les plus attendus de l'évènement virtuel, sélectionnés par des journalistes d'IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar+.

« Pour l'évènement de cette année, nous collaborons avec les éditeurs de certains des plus grands médias de jeux vidéo au monde pour créer l'Official E3 2021 Awards Show, récompensant les jeux les plus attendus de l'édition », a déclaré Stanley Pierre-Louis, président-directeur général de l'ESA. « Le programme sera rempli d'annonces et de révélations passionnantes, et célébrer les éditeurs et développeurs innovants est un moyen idéal de clôturer l'E3 2021. »

Quand Stanley Pierre-Louis parle d'un « programme rempli d'annonces et de révélations passionnantes », tease-t-il un format façon The Game Awards ou parle-t-il de l'E3 2021 en général ? Nous avons posé la question au Community Manager, et il faudra plus pencher pour la seconde option : ne vous attendez donc pas à des révélations spéciales lors du show. Toujours est-il que cela fait un évènement de plus à ajouter à votre programme si vous souhaitez suivre les festivités au complet.

