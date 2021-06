E3 2021 : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, le spin-off Action-RPG officialisé, une démo temporaire disponible sur PS5 !

Non, Square Enix n'avait finalement pas que le tout nouvellement annoncé Marvel's The Guardians of the Galaxy pour titiller les joueurs lors de sa présentation pour l'E3 2021 de ce dimanche. Il disposait au moins d'une surprise en réserve même si elle avait malheureusement fuité il y a de cela quelques semaines, à savoir le bien nommé Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (oui, c'est un peu plus long que prévu). Il s'agira bel et bien d'un Action-RPG, reprenant visiblement la formule Souls-like des jeux Nioh de Team Ninja, qui est en charge du développement, et voici sa première bande-annonce.

Derrière ce jeu faisant tout de même énormément penser à un mix entre Devil May Cry et la licence de Square Enix, nous retrouvons au scénario Kazushige Nojima et Tetsuya Nomura au chara design, qui officie également en tant que producteur créatif et conceptuel. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de l'intrigue si ce n'est que la bande de trois personnages faisant office de héros cherche à anéantir Chaos, ou plutôt ce bon vieux Garland, comme dans Final Fantasy premier du nom.

Avec le souvenir de leur combat enfoui au plus profond de leur cœur... Jack et ses alliés, Ash et Jed, brûlent de détermination pour vaincre Chaos alors qu'ils ouvrent les portes du Sanctuaire du Chaos. Pourtant, des doutes subsistent : sont-ils vraiment les Guerriers de la Lumière annoncés par la prophétie ? Entrez dans un monde de dark fantasy et délectez-vous de combats exaltants et bourrés d'action !

Et finalement, ce Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera multiplateforme et paraîtra sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC en 2022. Si vous êtes impatients d'y jouer et possédez la console next-gen de Sony, ça tombe bien, car une version d'essai PS5 sera mise à disposition dès ce 13 juin et ce jusqu'au 24 juin à 14h59 ! Un sondage pourra ensuite être rempli jusqu'au 30 juin à la même heure.

« Bien qu'il s'agisse d'un jeu FINAL FANTASY, il est différent. Il n'y a cependant pas le moindre doute, le sang de FINAL FANTASY coule bien dans ses veines » a déclaré Tetsuya Nomura, le producteur créatif de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. « Nous nous sommes lancé le défi de trouver un équilibre pour ce titre à la fois mûr et élégant. Il nous faudra encore un peu de temps avant de le terminer, et bien que le système de combat soit plutôt sanglant, il est rattaché au scénario, alors j'espère que vous profiterez de cette occasion de l'essayer. » « Je suis ravi de travailler sur un nouveau FINAL FANTASY, et d'autant plus sur un titre lié aux origines de la franchise » a déclaré Fumihiko Yasuda, le chef de la Team NINJA de KOEI TECMO GAMES. « Les retours que les joueurs nous feront après avoir joué à la démo aideront toute notre équipe ici, chez Team NINJA, à faire de ce jeu un titre répondant non seulement aux attentes des fans de jeux d'action, mais aussi à celles des fans de FINAL FANTASY du monde entier ! »

En attendant d'en découvrir davantage, Final Fantasy VII Remake Intergrade est lui disponible sur PS5 au prix de 53,90 € sur Amazon.

Mise à jour : vous pouvez la télécharger ici, bon chaos à toutes et à tous !