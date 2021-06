E3 2021 : un Square Enix Presents daté, avec la révélation du nouveau jeu d'Eidos Montréal !

La semaine dernière, Square Enix a fait le show depuis le Japon pour les 35 ans de Dragon Quest avec de multiples annonces, dont celle de Dragon Quest XII: The Flames of Fate. L'éditeur va remettre le couvert à l'occasion de l'E3 2021 lors d'une diffusion Square Enix Presents, dont le contenu nous est à nouveau teasé comme la dernière fois, de quoi faire monter l'excitation.

En effet, cette diffusion qui durera environ 40 minutes est prévue pour le dimanche 13 juin à 21h15 et nous permettra de découvrir le nouveau jeu d'Eidos-Montréal, comme le voulait la rumeur évoquant également un certain Final Fantasy Origin. Jason Schreier n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher d'évoquer le jeu Les Gardiens de la Galaxie qui n'avait plus refait parler de lui depuis bien longtemps et qui pourrait donc bien être enfin officialisé à cette occasion s'il s'agit bien de lui.

Parmi les annonces certaines, nous aurons des nouvelles de Life is Strange: True Colors avec une bande-annonce, un premier aperçu de Life is Strange Remastered Collection, des détails sur l'extension La Guerre pour le Wakanda avec Black Panther et des évènements de Marvel's Avengers, mais aussi des détails sur Babylon's Fall. Dévoilé à l'E3 2018, ce jeu d'action signé PlatinumGames reste encore bien mystérieux même après sa vidéo des Game Awards de 2019, et peut avoir bien changé depuis.

Oui, il n'y a aucun mot concernant Final Fantasy XVI, qui pourrait s'inviter en one more thing s'il n'est pas réservé à une présentation PlayStation, ni de Forspoken, qui a déjà eu son quart d'heure de gloire lors du précédent évènement. Vous pourrez suivre le tout sur la chaîne Twitch de Square Enix ou sur YouTube, dont nous ajouterons le lien une fois disponible dans cet article.

D'ici là, c'est Final Fantasy VII Remake Intergrade qui va sortir sur PS5 et peut être précommandé 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : E3 2021 : le calendrier complet des conférences et évènements de juin 2021, demandez le programme !